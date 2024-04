Test prodejců aut: Za hvězdy, exoty i nuly. Ani milion nezaručí respekt

Pevný stisk ruky, přátelský úsměv, pozdrav, pár vstřícných slov na přivítanou, káva, sklenka vody. Kolik může takový vstupní balíček „služeb“ v autosalonu či bazaru stát? Sotva pár korun? Spíš nic. Prodejcům aut by přitom mohl vydělat statisíce, možná miliony. Velké automobilky ovšem raději nutí své regionální zástupce investovat do luxusních showroomů, designového nábytku, katalogů na křídovém papíře a navoněných toalet než do lidí, kteří by jim dělali dobré jméno a dobré obchody.

„Nejde jenom o motivační odměny za uzavřené smlouvy, ale hlavně o systematický trénink prodejních dovedností, odborná školení i kontrolu kvality jejich práce,“ vysvětluje Jiří Červenka ze společnosti Carvago, jež prodává auta z druhé ruky výhradně online, jak napravit (velmi eufemisticky řečeno) nedostatky a vady, s nimiž se v minulých dvou týdnech potkal.

Byl totiž jedním z členů průzkumného týmu MF DNES a iDNES.cz, který se po roce opět vydal na strastiplnou pouť po pražských a středočeských autosalonech a bazarech. Ekonomická novinářka, vedoucí rubriky Auto.iDNES.cz a Červenka coby znalec poměrů na českém trhu s automobily měli za úkol ověřit, zda se od loňského testu něco změnilo a prodejci na sobě a svých lidech zapracovali.