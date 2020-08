Dacia Logan MCV je vzácností, která se vyplatí. Na plyn pojedete za půlku

Pro všechny, kteří se ošklíbají nad značkou Dacia s tím, že je pro „socky“ a shlížejí spatra na souseda, který si rumunský vůz – třeba velké kombi Logan MCV – pořídil, máme špatnou zprávu. Toto auto vůbec není špatné.

Poslední „emcévéčko“, které se podle všeho přímého nástupce už nedočká (protože dnes módní SUV klasické kombíky vytlačují z nabídky), je příjemným překvapením. Zvlášť v úpravě Stepway, která přidává nejen plastové ozdobné prvky a ochranu hran blatníků, ale navyšuje i světlou výšku o pět centimetrů na „esúvéčkových“ 195 milimetrů.

Polní cesta tak pro stepway není vůbec problém, jediné, co ho omezuje, je chybějící pohon všech kol. Naopak oceníte měkké odpružení – tlumiče s vysokými zdvihy vykryjí každý výmol, dají o tom ovšem vědět pořádným zhoupnutím; stejně jako při přejíždění retardérů. Také náklony v zatáčkách jsou docela výrazné.

Ale problém to není. Kvůli závodění jste si toto auto nepořídili, a pokud uděláte nějakou řidičskou chybu, účinná stabilizace vám pomůže. Stopu Logan MCV drží velmi dobře. Robustní podvozek se nám celkově hodně líbil, auto díky němu působí hodnotně.



Uvnitř je místa pro pět jako v běžném hatchbacku. Pokud rezignujete na kotvicí body Isofix (auto je má), dostanete na zadní sedadla i tři dětské sedačky.

V nejvyšší výbavě najdete třeba automatickou klimatizaci, navigaci, za příplatek pak i výstup z parkovací kamery. Zpracování interiéru je velmi solidní a robustní. Levným řešením je stahování zadních oken na středové konzoli.

Kufr má krásných 573 litrů, jen o 35 méně než mnohem dražší Octavia Combi. Levně působí jen krycí roletka z tenké látky a bez zpevňujících plastů.

Plyn už došel

Logan MCV se nám dostal do rukou právě nyní proto, že po delší pauze dostal do výbavy pohon na propan-butan, tedy LPG. A to dokonce bez příplatku, za nejlépe vybavenou verzi, jako je testované Stepway Celebration, jste tedy dali rovných 350 tisíc korun. Za cenu základní kombíkové fabie jste dostali vůz, který ji výbavou i užitnou hodnotou převyšuje, stejně jako tovární tříletou zárukou.

Levnější verze se přitom daly pořídit i za 250 tisíc, včetně pohonu na LPG. Jenže... Zájem českých zákazníků o logany na plyn a vůbec model MCV byl takový, že tuzemská kvóta byla v minulých dnech vyčerpána.

Dokonce i testovaný novinářský vůz byl stažen z flotily a dostane nového majitele. Výroba řady MCV dočasně končí, motory, i ty plynové, zabíjí evropská emisní legislativa. Podle informací ze zákulisí se však na příští rok čeká nástupce – nic bližšího ovšem nevíme.



Každopádně, stále ještě seženete skladové kousky MCV, nebo můžete jít do plynové Dacie Duster. Ta sice není tak praktická, kvůli velké poptávce však ve výrobě zůstává, stejně jako menší sandero.

Za čtyři litry benzinu

Plynové MCV pohání litrový přeplňovaný tříválec, ovšem pozor, v silnější verzi: místo standardních 66 kW má celých 74 kW, tedy rovných sto koní, a také vyšší točivý moment ve výrazně nižších otáčkách. Motor je přímo z tovární výroby uzpůsoben na plynový provoz, má dvojí vstřikování, dvě nádrže (plynová už nemá předepsanou pravidelnou výměnu), i chlazené výfukové svody kvůli ochraně katalyzátoru. To žádná dodatečná úprava nezvládne.

Na MCV litr stačí. Při rozjezdech je slabší motor trochu znát, dlouhé zpřevodování pětikvaltu zase znamená docela malou pružnost. Dá se jezdit docela svižně, pokud se naučíte včas řadit a trochu motor vytáčet, ideálně přes dva tisíce otáček.

Třeba při padesátikilometrové rychlosti máte se zařazenou čtyřkou na otáčkoměru číslici 1 700; motor to zvládá, ale nadšený není. Stačí podřadit na trojku, rázem je na dvou tisících a citelně ožije. Také při 70 kilometrech v hodině je lepší jet na čtyřku.

Předjíždění na dálnici kvůli slabšímu pružnému zrychlení není žádný festival – vymotat se z řady osmdesátkou jedoucích kamionů a vystřelit do levého pruhu vyžaduje předvídavost a podřazení, ideálně až na trojku, která se nechá vytočit klidně do pěti tisíc otáček.

Benefitem dlouhých převodů je ovšem fakt, že 130 kilometrů v hodině zvládá motor na solidních třech tisících otáčkách. Aerodynamický hluk je únosný; motor se ozývá dunivým bručením tak od stodvacítky výše, ale žádná hrůza to ani tak není.

Provoz na LPG prozrazuje jen žlutá nálepka na zadním okně, 32l nádrž je umístěna místo rezervy, takže nezabírá žádné místo v kufru.

Když plyn dojde – nám vydržela plná nádrž na 375 kilometrů – přepne se auto samo do benzinového módu. Pak zjistíte, že oněch obligátních minus deset procent výkonu je celkem znát: motor táhne o kus líp.



Jenže, za úsporu jízda na plyn – byť trochu pomalejší – rozhodně stojí. V průměru jsme jezdili za 8,5 litru LPG na sto kilometrů, nutno říci, že jsme plně naložené MCV na dálnicích nijak nešetřili. Což při méně než poloviční ceně litru plynu (dvanáct až čtrnáct korun) znamená, jako byste jezdili za čtyři litry naturalu. A to zatím neumí ani ty nejúspornější benziňáky, maximálně tak cenově těžko dostupné hybridy.

Logan MCV je nejen stylový, ale i cenový přeborník. Škoda, že odteď už jen v minulém čase.