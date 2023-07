Fenomenální pilot Sébastien Loeb bude startovat na rally Dakar s Dacií

Dacia Dakar tým oznámil svoje posádky pro Rally Dakar 2025. Jedním z pilotů bude Sébastien Loeb, francouzský jezdec rally, devítinásobný mistr světa. Je nejúspěšnějším závodníkem historie motorsportu v počtu získaných titulů mistra světa. Na svém kontě má 80 vítězství v kategorii WRC.

Druhou pilotkou bude Cristina Gutiérrez Herrero. Španělská jezdkyně rallye, která se v roce 2017 stala první španělskou automobilovou jezdkyní, která dokončila Rallye Dakar. V roce 2021 byla druhou ženou, která vyhrála etapu v historii Rallye Dakar.

Sébastien Loeb na Rally Dakar

S jakým modelem bude Dacia na Dakaru startovat, zatím není jasné, ale s největší pravděpodobností půjde o nějakým způsobem upravený model Duster. Dávalo by to smysl už z toho důvodu, že nová generace tohoto modelu bude představena v roce 2024. Sériové a závodní auto sice nebudou mít mnoho společného, ale z marketingového hlediska by taková propagace dávala velký smysl.