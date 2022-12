Z archivu Tatry: nerealizované monstrum pro Dakar vzniklo jen v modelech

Otec dakarských Tater Otec dakarských Tater: Ing. Jaroslav Krpec Po absolutoriu na Vysoké škole dopravní v Žilině nastoupil Ing. Jaroslav Krpec (* 23. října 1951) v roce 1975 jako konstruktér do vývojového oddělení Tatry. V dubnu 1982 se stal vedoucím konstrukce převodů. Od 1. ledna 1985 byl jmenován samostatným vývojovým pracovníkem, projektantem nákladních vozidel. Zároveň byl pověřen návrhem nových soutěžních kamionů pro účast na Rally Paříž – Dakar, o níž vedení automobilky rozhodlo před Vánoci roku 1984. V lednu 1986 se Ing. Krpec jako navigátor Karla Lopraise osmého ročníku také osobně zúčastnil. Získané poznatky využil při návrhu nových vozů pro následující Dakar. Právě on se významnou měrou zasloužil o stavbu dvounápravové verze T 815, do níž opět usedl jako Lopraisův navigátor. Společně s Radomírem Stachurou v cíli slavili druhé místo. Jaroslav Krpec navrhl i doprovodné a asistenční kamiony dodané ve druhé polovině osmdesátých let do Francie. Byl u zrodu osmikolové „Totalky“ a připravoval projekt kapotového speciálu s motorem vzadu. Kromě „dakarských“ projektů vypracoval řadu unikátních provedení vozů T 815, mj. i známý letištní tahač. Po listopadových událostech roku 1989 se v Tatře na několik měsíců stal ředitelem celého vývoje, ale na vlastní žádost se vrátil zpět ke konstrukci. Tentokrát na pozici vedoucího projekčního oddělení. Na začátku roku 1990 si opět „odskočil“ na Dakar. Jako navigátor dovedl T 815 6x6 pilotovanou Zdeňkem Kahánkem ke třetímu místu. V následujícím období z titulu své funkce zodpovídal za přípravu všech nových projektů a modernizací vozidel Tatra. Nezapomínal však ani na „dakarky“. Pod jeho vedením se zrodily i úspěšné hasičáky a soutěžnímu debutu druhého z nich byl na Dakaru 1995 opět aktivně přítomen. Jako navigátor Vlastimila Buchtyara rozšířil svou sbírku o další trofej za třetí místo. Na konci devadesátých let se uvnitř automobilky i samotného vedení vývoje prohlubovaly rozepře ohledně dalšího směřování Tatry, a tak Ing. Krpec 31. října 2000 na vlastní žádost společnost opustil. Až do odchodu do penze pak pracoval v Příboře ve firmě na výrobu průmyslové prádelenské techniky. Nadále však byl svou radou a znalostmi nápomocen soukromému týmu Lopraisových.