PODCAST: Český tým fotografů září na Dakaru, jejich snímky zná celý svět

Dakar je dalece největší události ve světě motorsportu. Jan Stárek v podcastu na iDNES.cz vypráví o čekání na ten pravý záběr, který nakonec vůbec nemusí vyjít. V bivaku a tentokrát hlavně v autě, které přímo pro dakarské dobrodružství v rekordním čase postavil, spal pár hodin denně a jako všichni ostatní stonal.

Přijde řeč také na to, že startovní pole stárne, nepřichází mladá krev. Je to proto, že motorsport a motorismus obecně mladší generace nebaví. Důvodem je určitě i to, že je je to velmi drahá legrace. A nejen pro závodníky, také právě pro fotografy. Největší hrdinové Dakaru podle Honzy Stárka? Jednoznačně motorkáři.

Jan Stárek je jedním z fotografů pracujících pod značkou MCH, která skrývá iniciály dnes možná nejžádanějšího fotografa na Dakaru – Čecha Mariana Chytky, také na něj přijde v podcastu řeč. MCH na závod vypravuje čtveřici fotografů, kteří mají na starost několik týmů. A jsou mezi nimi ta opravdu nejslavnější jména dakarského startovního pole.