Čech chce se škodovkou vyhrát Dakar veteránů. Už ví, jak šetřit auto

„Cíle jsou nejvyšší, chceme vyhrát. První i druhý rok to bylo dobře rozjeté, ale nakonec to nedopadlo ideálně. Z předešlých ročníků jsme se poučili a pevně věřím, že to dopadne,“ řekl Klymčiw.

Organizátoři slavné rallye zařadili kategorii Klasik, jež je vypsaná pro historické vozy, do závodu poprvé v roce 2021. Klymčiw byl hned u premiéry, a přestože pořádně nevěděl, do čeho jde, skončil devatenáctý. Letos si polepšil a skončil čtrnáctý.

„Už jsem pochopil, jak s autem jezdit. Jak pošetřit pneumatiky. Než vše pochopíte, je potřeba najezdit spousty kilometrů. Musím maximálně vyjít vstříc technice, aby mechanici neměli zbytečně moc práce. Někdy musí jít závodnické srdce stranou,“ uvedl Klymčiw.

Startující v kategorii Klasik neabsolvují shodnou trať jako běžní účastníci rallye, ale jezdí v méně náročných terénech a podle pravidel takzvané setinové rallye nebo jízdy pravidelnosti. Musejí dodržovat stanovené rychlosti a kontrolní body projíždět v daný čas.

Klymčiw bude opět závodit s historickým vozem Škoda 130 LR, který v rámci možností opět vylepšil. „Snažíme se vylepšit vše, co jde. Například jsme upravili elektroinstalaci, vodní pumpu nebo převodovku. Spíše ale vše ladíme, vycházíme ze zkušeností z minulých let. Abychom nezačínali zase od nuly,“ vysvětlil jezdec z Řečan nad Labem.

Tým se snažil zapracovat i na životnosti techniky. Dakar 2023 totiž bude o dvě etapy delší. „Takže nás čekají dva dny pekla navíc pro auto. Pracujeme na co největší výdrži techniky, aby auto nevydrželo deset, ale patnáct tisíc kilometrů,“ řekl Klymčiw, jehož dakarským maximem mezi motocyklisty je 12. místo z roku 2017.

Při třetím startu s osobním vozem bude mít Klymčiw třetího navigátora. Petr Vlček se na Dakar vrací jako motocyklista a Tomáš Böhm má zdravotní problémy. Nově bude navigovat Američan Bill Conger, který v jeho týmu v minulosti závodil na motocyklu.

„Dakar již absolvoval i jako navigátor. Hlavně je ale soutěživý a chce vyhrát. To je nejdůležitější,“ řekl Klymčiw, jenž chce s novým parťákem vyrazit před startem rallye i trénovat do Saúdské Arábie. „Budeme deset dní trénovat a snažit se sladit. Jsem připravený i obětovat Vánoce s dětmi, což ale doufám, že nebude potřeba. Chceme do závodu nastoupit rozjetí,“ dodal Klymčiw.