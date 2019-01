Nad míru jsme splnili statistiku, řekl Klymčiw po Dakaru

„Já jsem s letošními výsledky spokojený,“ prohlásil po závodě manažer stáje Ondřej Klymčiw. „Jeden se holt zranil a jednomu se rozbila baterka, ale i tak jsme nad míru splnili statistiku. Většinou je to 50 na 50, takže by nám mělo dojet 2,5 člověka. A my jsme vlastně na 60 procentech, což je super,“ glosoval s nadsázkou.

Konkrétněji: 32. skončil Američan Garrett Poucher, Petr Vlček byl 47. a Gabriela Novotná, jedoucí s podporou stáje, 70. Americko-izraelské duo Skyler Howes-Gee Motzkin pak muselo odstoupit v 5. etapě. Zvláště v Howesově případě to je přitom velká škoda - pohyboval se totiž ještě zhruba o deset příček výš než Poucher.

Ten byl ze svého počínání na Dakaru nadšený.

„Odvedli jsme úžasnou práci, nemůžu být hrdější. Děkuji všem za bezmeznou podporu během nejtěžšího závodu mého života,“ řekl 35letý Poucher.

Třiačtyřicetiletý Vlček v Jižní Americe startoval už potřetí a dopadl nachlup stejně jako před rokem.

„Musím poděkovat hlavně Klymčiwovým za to, co pro nás udělali. Jsou pro mě jako druhá rodina. Zároveň jsem rád, že jsem letošní ročník dokončil bez zranění,“ svěřil se Vlček.

Novotná má nyní jeden primát. Zatímco loni při svém debutu musela vzdát v 11. etapě vinou úrazu, letos se stala první Češkou, jež zvládla útrapy Dakaru na motorce.

„Moc jsem si přála to dotáhnout, což se podařilo, i když to bylo hodně těžké,“ přiznala 30letá Novotná.