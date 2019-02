POHLED: Čeští hrdinové z Dakaru. Který z nich je jednička?

VIDEO: Nejlepší české výsledky na Rallye Dakar 2019

led 19 2019

Co do výsledků, je fakticky českou jedničkou letošního Dakaru Aleš Loprais. Ztratil sice šest hodin na vítěze, ale i tak mezi kamiony dojel pátý v drsném ročníku, kdy v dunách odpadly dvě třetiny náklaďáků. A po své třinácté účasti přiznal: „Byl to pro mě asi nejtěžší Dakar.“ Měl spoustu defektů, přesto byl rodinný tým z Valašska v konkurenci továren vidět.