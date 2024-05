Zastavením na dálnici riskujete život i pokutu. Odkliďte auto i sebe

Každý se může dostat do situace, kdy bude muset zastavit na dálnici. Je jedno, jestli jde o poruchu, nehodu nebo kolonu, vždy je potřeba si případné zastavení dobře rozmyslet, případně se chovat tak, abyste byli v bezpečí. Jak totiž ukázala nedávná nehoda, někteří řidiči sledují vše, jen ne provoz.

Zastavit jen v koloně či v případě nouze

Zákon o provozu na pozemních komunikacích jasně říká, že řidiči je na dálnici zakázáno „zastavení a stání jinde než na místech označených jako parkoviště. Při nouzovém stání musí vozidlo stát na krajnici, a jen není-li to možné, na vozovce. Takové vozidlo musí řidič vždy označit jako překážku provozu na pozemních komunikacích; jde-li o motorové vozidlo povinně vybavené přenosným výstražným trojúhelníkem, musí řidič umístit trojúhelník.“

Je logické, že nikdo nebude řešit, že jste zastavili v koloně, ostatně vám ani nic jiného nezbylo. Určitě v tomto případě nezapomínejte na vytvoření záchranářské uličky! Ti, kteří stojí v pravém a prostředním pruhu, uhýbají k pravé straně, ti v levém pruhu zase doleva. A platí, že ti, kdo stojí poslední, by vždy měli pouštět varovné blinkry tak, aby dojíždějícím dali včas vědět, že přijíždí do kolony.

Zastavit dle výše zmíněné citace zákona můžete i v případě nehody nebo poruchy. Ale vždy jen v situaci, kdy už opravdu nemůžete poodjet – ideálně mimo dálnici, nebo aspoň do odstavného pruhu.

Ať už ale zastavíte kdekoli, jste povinni na místo zavolat policii. A to okamžitě po zastavení, protože policie během pár minut dorazí na místo, kde stojíte, a označí ho zapnutými majáky. Nezapomeňte, že jste povinni místo, kde stojíte označit. K tomu poslouží výstražný trojúhelník, který dejte aspoň sto metrů za stojící auto. Jen k místu, na které ho budete umisťovat, jděte ideálně za svodidly, vždy ale mimo jízdní pruhy. Pokud stojící vozidlo jako překážku neoznačíte, můžete se dočkat pokuty až dvou tisíc korun.

Opravdu nikdy nezůstávejte v autě, ale nestůjte ani u auta. S posádkou počkejte na policii a případnou asistenční službu mimo těleso dálnice. Ano, v dešti nebo v zimě to nemusí být příjemné. Ale rýma je lepší než to, co se stalo při nedávné nehodě, při které řidič nákladního auta sešrotoval osobní auto i s posádkou, které stálo na silnici. Zároveň doporučujeme, aby všichni měli vesty a posádka z auta vždy vystupovala směrem doprava. Nenechte nikoho ze zadních sedadel vystupovat do dálnice!