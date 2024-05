Volha se vrací. Čínská auta budou montovat na linkách místo škodovek

Dobový seriál České televize, kde titulní roli hraje sovětská automobilová ikona, Volha 21 Carevna, jako by předznamenal návrat značky Volha na ruský trh. V průběhu let se jednalo o kopie fordů a licencovaný chysler. Nově to budou převlečené čínské modely od Changanu, které budou montovat na linkách v Nižním Novgorodu, kde původně vznikaly škodovky.