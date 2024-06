Americká města ničí závislost na parkovištích. Řidičů přitom ubývá

Filadelfie v Pensylvánii se může pochlubit 2,2 miliony parkovacích míst. Na sídlo, kde trvale žije 1,57 milionu obyvatel, je to víc než slušná vybavenost. Ale nejlepší v USA rozhodně nejsou. Seattle ve státě Washington, kde žije 750 000 obyvatel, totiž disponuje 1,6 milionem parkovacích míst. A tolik jich můžete napočítat i v iowském Des Moines.

Tam ovšem těch stálých obyvatel žije jen 212 000. To znamená, že na každého, včetně kojenců, připadá 7,5 parkovacích míst. Ještě dál to dotáhli v městečku Jackson ve státě Wyoming. Obyvatelé desetitisícového sídla si mohou svobodně vybírat, na jakém ze sedmadvaceti parkovacích míst, které tu připadají na jednoho každého obyvatele, zaparkují.

Jen New York, s počtem 1,85 milionu parkovacích míst, se může pyšnit tím, že je pořád víc o bydlení než o parkování.

Statistika počtů parkovacích míst pochází od neziskovky The Parking Reform Network (PRN). Organizace, jež se pokouší dovzdělat americkou veřejnost o dopadech chybného plánování. Které podle nich vede jen k tomu, že užitečnou plochu v městech pojídají vyasfaltované plochy určené k jedinému účelu. Pohodlnému odstavení vozu.

PRN dále upozorňuje, že v drtivé většině amerických měst počet parkovacích míst na jednotku plochy výrazně překonává počet bytových jednotek či rodinných domů.

PRN využívá mapových podkladů k tomu, aby poukázali na neudržitelnost situace s parkováním.

Seattle nabídne na jeden hektar své rozlohy průměrně čtyřiasedmdesát parkovacích míst, ale obytných jednotek jen patnáct. V rozvolněné zástavbě Des Moines průměrně na každém hektaru městského plánu objevíte padesát parkovacích míst, ale bytové jednotky jen dvě.

Více parkovišť, méně chůze

S parkovišti se pojí další praktická zajímavost, na kterou PRN upozorňují. Čím více mají americká města parkovišť, tím méně jsou schůdná pro pěší. Plánování infrastruktury takových měst pak totiž podléhá schématu všelidového automobilismu. A kdo v takovém sídle auto nemá nebo je má nepojízdné, nikam se pořádně nedostane. Chodníky tu rozhodně samozřejmostí nejsou.

Ne každý musí být nutně fandou zdravé pěší chůze, ale bydlet chce každý. Nicméně zahlcení center měst parkovacími místy má nepříjemné vyústění v tom, že se nedostává stavebních parcel pro výstavbu řádného bydlení. Drahé stavební parcely a ještě dražší nemovitosti jsou přímým důsledkem parkovišti až příliš dobře vybaveného města.

Za příklad nedobré praxe dávají texaský Arlington, kde by řidiči s nalezením vhodného parkoviště rozhodně mít problémy neměli. Parkovací místa totiž zabírají 39 procent rozlohy vnitřního města.

Zmiňují také Detroit v Michiganu, který vystavěl svou reputaci na tom, že je „Motorovým městem“. V souvislosti s celoamerickým úpadkem automobilového průmyslu už ale o to hrdé oslovení přišel, a nazýván je dnes Parking Central. Protože třetina jeho rozlohy je věnována tomu, co by auta nejspíš dělat neměla. Stát na místě.

V New Yorku s parkovacími místy šetří. Respektive kapacita k parkování na Manhattanu neznamená zábor prostoru.

Pulzující centrum byste prý marně hledali i v texaském Lubbocku. Protože tam žádné není – 35 % rozlohy v centru tvoří parkoviště. Las Vegas by také mohlo mít zářivě neonových kasin víc, kdyby parkovištím nebylo dedikováno třiatřicet procent rozlohy centra. O něco lépe je na tom například Atlanta, kde z centra města zabírají parkoviště „jen“ 26 procent. A tak pořád sestupně dál, až k Washingtonu a San Francisku.

Tam si z veřejného prostoru ukousla parkoviště jen minimalistický tříprocentní podíl celkové rozlohy center. Za absolutního vítěze pak lze považovat New York, respektive jeho tepající srdce, Manhattan. Parkoviště tu zabírají jen 0,4 procenta celkové rozlohy. A nějakým záhadným způsobem se přesto město nezhroutilo do černé díry, ani tu nezanikla civilizace.

Parkoviště bez řidičů

Bez opomenutí by nemělo zůstat, že plocha věnovaná v amerických městech parkovištím, je bariérou dalšího rozvoje. Jak propočítává Bloomberg – vychází z průměrné ceny zastavitelných pozemků v jednotlivých městech – sedí si New York svými parkovišti na 20 miliardách dolarů. A kdyby Seattle mohl uvolnit k zastavění všechna svá parkoviště, byla by městská kasa bohatší o 38 miliard dolarů.

Neziskovka The Parking Reform Network rovněž varuje, že trendy se ve Státech mění a zájem o vlastnictví auta tu citelně opadá.

V texaském Dallasu se na auta myslí. Místa tu mají dost, parkoviště pokrývají 27 procent rozlohy centra.

Ještě v 80. letech se američtí středoškoláci předháněli o to, kdo řidičák získá jako první. A skutečně, 83 % z nich složilo zkoušky mezi šestnáctým až devatenáctým rokem svého života. V roce 1995 se zájem o řidičské oprávnění propadl na 64 procent, a z kraje roku 2021 to bylo jen 40 procent.

Úředníci Federální správy silnic (FHA) pro ten propad hledají vysvětlení na mnoha místech. Může zatím stát nárůst ceny automobilů; inflace zvyšující náklady na pojištění a pohonné hmoty; dovážkové služby snižující potřebu někam si zajet, stejně jako sociální sítě, zprostředkovávající mezilidský kontakt virtuální cestou.

Výrazný pokles zájmu mladých samozřejmě neznamená, že si pro řidičské oprávnění nepřijdou v pozdějším věku. Ale jistý signál to je. Řidičů ve Státech bude spíše ubývat. A parkoviště, která ujídají z míst centrech měst, se stávají nadbytečné.