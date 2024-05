Ušetřete na povinném ručení, srovnávejte. Pojištění na dědečka má svá úskalí

Asi nikomu se nelíbí opakované zdražování povinného ručení, a tak všichni neustále řešíme, jak na této ze zákona povinné pojistce ušetřit. Jakkoli se do cen povinného ručení propisuje několik jasně daných aspektů, každá pojišťovna má ceny nakonec jiné. Všechny do cen zahrnují věk pojistitele, jeho bydliště, značku a stáří auta, objem (někde výkon) motoru, ale i to, zda pojišťujete soukromé auto nebo vůz, který máte na firmu.

Nejlevnější pojistku mívají starší ženy, které bydlí mimo velká města, mají novější auta s malým objemem motoru, dlouhou řidičskou minulost a ideálně nikdy nebouraly.