Češka na rallye Dakar: Říkali, že patřím k plotně, ale já chytla benzinový bacil

V roce 2018 byla „Ollie“ Roučková první Češkou, která slavnou rallye dokončila, rok nato se na Dakar vydala s buginou. V roce 2022 se vrátila za volantem stařičkého Suzuki Samurai v kategorii Classic a za pár dní vystartuje do dun opět se stejným vozem, kterému říká láskyplně „vrakouš“.

Čtěte dotazník, ve kterém o sobě Olga Roučková mluví pro magazín Ona DNES.

O prvním rande

Ke čtyřkolkám jsem se dostala přes bývalého přítele, který na první rande přijel na čemsi od bahna. Nasadila jsem si helmu a jeli jsme. Ze začátku mě to nebavilo a nechápala jsem, co na tom stroji má. Pak jsem ale změnila názor. Skočil na mě benzinový bacil a drží se mě už dvacet let.