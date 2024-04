První jízda novou Dacia Duster. Odolný klasik dostal místo dieselu hybrid

Před 13 lety se zdálo SUV od nějaké rumunské značky zejména lidem v západní Evropě jako ne úplně povedený vtip. Smát se tomu dnes naopak můžou v Dacii, protože třeba takový Duster se prodává v 60 zemích světa, prodalo se už 2,2 milionu kusů a do roku 2022 byl Duster nejprodávanějším SUV v Evropě.

Každý den se vyrobí skoro tisíc nových kusů rychlostí téměř jedno vozidlo za minutu. Ukázalo se, že velká skupina lidí zkrátka chce auto, které je robustní, jednoduché, poradí si i s horší cestou a nestojí moc peněz. Za to klidně oželí nejmodernější elektronické pomocníky.

Na designu nové generace je poznat, že jde stále o Duster, ale zároveň se změnila spousta věcí. Moc hezká je přední maska s novými světly, podobnou proměnou prošla i záď. Exteriér celkově získal na robustnosti, zejména větší dávkou oplastování, které zůstalo černé a není lakované v barvě vozu jako u spousty jiných aut. Dacia z toho dělá výhodu – úsporu barvy moderně vydává za přínos pro životní prostředí, ale hlavně zdůrazňuje, že tyto nárazníky nikdy neztratí svou původní barvu, ani když jsou poškrábané nebo odřené, protože vstřikovaný plast už je sám o sobě barevný.

Dacia odolala pokušení Duster mezigeneračně zvětšit, nejspíš i proto, že na příští rok chystá většího sourozence Bigster. Vnější rozměry nové generace se tak prakticky nezměnily. Délka narostla jen o 2 mm na 4 343 mm, šířka o 9 mm na 1 813 mm bez zrcátek a naopak výška bez střešních ližin klesla z 1 693 na 1 656 mm. Trochu překvapivě se zmenšil rozvor z 2 673 na 2 657 mm.

Ovšem na vnitřním prostoru to není znát. Cestující mají stále dostatek místa v obou řadách a zavazadlový prostor se zvětšil až na 517 litrů v případě verze s benzinovým motorem a pohonem předních kol. To je víc než u řady aut o třídu výš. Čtyřkolka nabídne 456, verze na LPG 453 a nejméně nový hybrid – 430 litrů. V základním objemu u benzinové verze tak Duster překonává konkurenty jako Škoda Kamiq nebo MG ZS. Samotný zavazadlový prostor má nižší práh než dřív a také jeho vstupní otvor je větší a širší. Chystá se i paket pro spaní, podobný jako v Joggeru, kdy se z boxu v kufru bude moct dovnitř rozložit v rámci možností pohodlné dvoulůžko.

Digitalizace

Hodně nového toho najdeme i v interiéru, kterému sice nadále vévodí levné tvrdé plasty, což je věc, se kterou je třeba počítat (mimochodem se to ale dobře udržuje čisté), ale třeba před řidičem už je 7palcový digitální přístrojový štít (pouze v nejnižší výbavě 3,5palcový TFT), uprostřed palubní desky od druhého stupně výbavy nový 10palcový displej a úplně nový je i nahoře a dole zploštělý volant. Infotainment umí připojit Apple CarPlay i Android Auto bezdrátově. Ve vyšších výbavách je pak infotainment propojený s navigací a patří k němu šest místo základních čtyř reproduktorů.

I přes částečnou digitalizaci interiéru se Duster naštěstí nevzdal jednoduchých ergonomických řešení. Tak třeba hlavní funkce klimatizace se dají ovládat fyzickými tlačítky, nejnovějšího povinného asistenta, který pípáním oznamuje překročení rychlosti, jde snadno vypnout jedním tlačítkem. Ale konkrétně tento asistent je ukázkou nesmyslnosti opatření, který automobilkám nařídil ho do aut dávat. Na co vůbec je bezpečnostní asistent, který jde snadno vypnout? Budou to dělat skoro všichni, protože není přesný, občas nějakou značku přehlédne, ale třeba Dacia musí dát do auta nejen jeho, ale i systém čtení dopravních značek a všechno propojit s navigací a akustickým upozorňováním. To vše jen proto, aby ho skoro všichni jedním tlačítkem po nastartování vypnuli.

Novou zajímavou vychytávkou je příslušenství zvané YouClip. Kdyby to bylo ve škodovce, jmenovalo by se to Simply Clever. YouClip je jednoduchý systém, který umožňuje praktické a bezpečné upevnění řady specializovaných doplňků na různá místa v kabině. Nový Duster je podle stupně výbavy osazen 4 nebo 6 úchytnými body. Jeden na palubní desce, jeden na straně spolujezdce na konzole, jeden v zadní části středové konzoly, dva v zavazadlovém prostoru na levé a pravé straně a jeden na vnitřní straně dveří zavazadlového prostoru. Pomocí doplňkového držáku opěrky hlavy pak lze přidat další 2 body. Dá se na ně přidělat třeba držák na telefon, tablet nebo přenosné světlo.

S dieselem je konec

Dieselový pohon už pod kapotou nečekejte, vystřídal ho full hybridní pohon. Skládá se z 1,6litrového benzinového čtyřválce o výkonu 94 k, elektromotoru o výkonu 49 k, vysokonapěťového startér/generátoru a elektrifikované automatické převodovky, která má 4 stupně pro spalovací motor a 2 pro elektromotor. Celkových 104 kW, nebo-li 140 koní, znamená nejsilnější pohon v Dusteru, protože chybí dřívější benzínový motor o výkonu 150 koní.

Dynamika je přiměřená, na stovce je auto za 10,1 s. Třeba v Renaultu Clio je tenhle pohon skvělý, v Dusteru má ovšem občas trochu nepříjemný hlučný projev, hlavně ve vyšších rychlostech na dálnici. Systém vyhodnotí, že je třeba spalovat benzin nejen pro pohon auta, ale zároveň i pro dobití baterie a motor je tak vytočený do otáček. Ovšem při klidné jízdě slibuje spotřebu rovných 5 litrů, což podle našeho prvního svezení nebude vůbec nereálná hodnota. Ovšem tento pohon pořídíte nejlevněji za 622 900 Kč, a to už si nejsem jistý, že typický zákazník Dacie přivítá s potleskem.

Existují samozřejmě i levnější pohony a obecně je třeba říct, že konkurenti dusteru jsou vesměs dražší, případně už na pohled méně odolní či s menšími terénními schopnostmi. Ale úplně levný už duster také není. Dacia postavila svůj úspěch na skvělém poměru cena / užitná hodnota. Výrobce se u nové generace snaží, seč může, tento poměr zachovat, ale emisní předpisy jsou dost výrazně proti.

Třeba v roce 2018 se Duster prodával od 260 tisíc. Čekat dnes takovou startovací cenu by bylo bohužel pošetilé. Už ceny nyní končící generace startují na 410 tisících s benzínovým motorem TCe 90 k. Nová generace sice v základu podražila „jen“ na 429 900 Kč s tovární přestavbou na LPG s motorem o výkonu 100 koní. Tento motor šel v minulé generaci pořídit za prakticky stejných 425 500 Kč.

Už o trochu víc, ale stále přijatelně, zdražil mezigeneračně i benzínový motor TCe 130 – dříve 502 500 Kč ve výbavě Journey, dnes 536 900 Kč. Ovšem kámen úrazu je v tom, že motor TCe 130 šel dříve pořídit i v základní výbavě Expression za 463 500 Kč. Tenhle agregát je pro někoho možná paradoxně o malinko svižnější než výkonnější hybrid – na stovku se dostane za 9,9 sekundy. Opět pro klidnější řidiče je tento základní motor skvělou volbou. Dokáže být celkem pružný, když ho zbytečně nevytáčíte, je díky lepšímu odhlučnění tišší než dřív a má jen o půl litru vyšší spotřebu než hybrid – papírově 5,5 l/100 km.

Celkově bylo v ceníku šest verzí s cenovkou pod půl milionu, nově jen tři, a to ještě jde o tři stupně výbavy základního LPG pohonu. Zmíněný benzinový motor TCe 130 je nejlevnějším „klasickým“ motorem v nabídce, nově jde o mild-hybrid. Je ho možné mít i jako čtyřkolku od 598 900 Kč. Dříve byla nejlevnější čtyřkolka za 574 000 Kč, ovšem se silnějším motorem TCe 150.

LPG je skvělý pohon v tom, že provozně je dlouhodobě výhodnější než benzín, přepínání mezi jednotlivými režimy je nepostřehnutelné, a díky 50litrové nádrži na benzin a 50litrové na LPG jde na jedno, resp. vlastně dvě natankování, ujet až 1300 kilometrů. Zákazníci Dacie obecně tento druh pohonu milují a u některých modelů tvoří i víc než polovinu objednávek, takže ti budou s nabídkou nového Dusteru spokojení.

Podle našich informací by se po plném náběhu výroby měla ještě rozšířit nabídka kombinace výbav a motorů a přístupnějších verzí se dočkají i zájemci o klasický benzinový motor. A k dealerům nedávno doputovaly poměrně velké zásoby vozů předchozí generace, která sice ceníkově na konci svého životního cyklu nezlevnila, ale nabídne třeba výhodnější financování formou operativního leasingu.

Odolný klasik

Naštěstí i přes vyšší cenu je nová generace stále ten „starý, dobrý“ Duster. Na asfaltové zatáčkovité silnici s ním závodit nejde, jak kvůli výkonům motorů, tak i vyšší světlé výšce a nastavení podvozku, kde v rychleji projeté zatáčce velmi brzy a důrazně zasáhne ESP. Odolnost a robustnost tohoto modelu se ale osvědčí na rozbitých cestách, nebo úplně mimo ně. Nová generace neztratila nic na svých jízdních vlastnostech, naopak je ještě o kus vylepšila. Duster je postaven na podvozkové platformě CMF-B stejně jako Sandero nebo Jogger. Kromě toho, že umožňuje zástavbu různých druhů pohonů včetně čtyřkolky, znamená mezigenerační pokrok v jízdním komfortu i snížení hluku.

Čtyřkolka má k dispozici pět jízdních režimů – Auto, Snow, Mud/Sand, Eco a Offroad nebo-li Lock, který uzavírá hnací sílu mezi nápravami v poměru 50:50. Že Duster v terénu jen tak něco nezastaví, o tom svědčí již zmíněná světlá výška 217 mm, stejná jako u minulé generace. Lepší než dřív jsou nájezdové úhly – až 31° vpředu a 36° vzadu u verze 4×4.

Auto nabídne navíc i systém regulace rychlosti při jízdě ze svahu. Na centrální obrazovce si můžete v terénu nejen promítnout obraz kamery, abyste viděli, kam jedete, ale i řadu informací, třeba o úhlu náklonu vozidla. A jak jsme se sami při prvních jízdách přesvědčili, mimo zpevněné silnice je Duster stále jako doma. Projede toho o trochu víc než dřív a králem je na rozbité polní cestě, kdy i v rychlostech kolem 30 km/h krásně filtruje všechny díry a hrboly.