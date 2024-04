Na Havaji začala demontáž slavné atrakce. Turisté proudí dál, pokuty neřeší

Schodiště, které bylo postaveno během druhé světové války americkým námořnictvem, zůstává hojně navštěvovaným turistickým místem, přestože je od roku 1987 oficiálně uzavřeno pro návštěvníky.

Třiadvacátého dubna tamní policie dokonce zatkla pět lidí, kteří byli obviněni z vniknutí na cizí pozemek prvního stupně, informuje CNN.

Kromě toho policie uvedla, že o víkendu 20. a 21. dubna rozdala šedesát varování turistům, osm obvinění z nedovoleného vniknutí a pětadvacet pokut za parkování.

Atrakci se často přezdívá Schody do nebe, protože schodištní konstrukce často vypadá, jako by se ztrácela v mlze. Turistům se z 850 metrů vysokého kopce otevírají neuvěřitelné výhledy na ostrov.

Ostrov Oahu je součástí řetězce havajských ostrovů a domovem Honolulu, hlavního a největšího města celého souostroví.

Protože však na vrchol nevedou žádné oficiální stezky, musí se nadšenci prodírat soukromými pozemky, aby se na místo dostali. Někteří z nich zveřejnili svou cestu na YouTube, Instagramu a TikToku, což následně láká další zvědavce.

Kvůli nárůstu turistického ruchu a jím způsobeným přestupkům městská rada Honolulu rozhodla v roce 2021 o odstranění schodů. Začátkem dubna místní úřady oznámily, že demolice začne 22. dubna, což vyvolalo záplavu turistů, kteří chtěli využít ještě poslední šanci k návštěvě.

Pro turisty je místo nebezpečné

„Kromě toho, že přístup je nelegální, je to nyní staveniště,“ uvedl pro Hawaii News Now major Randall Platt z okrsku honolulské policie. „Jsou tam těžké stroje. Létá tam helikoptéra, takže je nebezpečné, pokud tam lidé vůbec jsou. Je to uzavřené místo a zároveň je to pracovní prostředí.“

„Zástupci města byli zklamaní a zděšení, když se dozvěděli, že tolik jednotlivců zřejmě lehkomyslně ignorovalo jasná varování o zahájení projektu demontáže schodů Haiku a vystavilo tak sebe - a potenciálně i ty, kteří poté zasahují - nebezpečí,“ uvedla v prohlášení mluvčí městské správy Honolulu.

Odstranění bude vyžadovat postupné odvážení kusů schodiště vrtulníkem, celkové náklady jsou vyčísleny na 2,5 milionu dolarů, tedy zhruba 58,7 milionů korun.

Kam schody po odstranění poputují zatím není rozhodnuto. Zájem o jejich koupi však projevila jedna z místních turistických atrakcí, ranč Kualoa.