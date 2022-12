Kolosální osmikolka: Totální Tatra byl největší český účastník Dakaru

Proč byla Tatra 815 8x8 v desátém ročníku přihlášena do soutěže jako regulérní soutěžní stroj? Tehdejší pravidla Dakaru zkrátka žádnou jinou formu účasti neznala. Pomoc vozidlům účastnícím se soutěže mohl poskytnout pouze další účastník. Všichni tak museli absolvovat stejnou trasu bez rozdílu. Jezdci týmů, které měly v soutěži asistenční osobní nebo nákladní vozy, museli po dojezdu do cíle, respektive bivaku, čekat na příjezd svých asistencí, nebo zahájili opravy a údržbu vlastními silami a s tím, co si sami vezli. Úloha asistenčních vozidel a členů jejich posádek proto byla v tomto období zásadní. Na jejich řidičském a navigátorském umu závisel úspěch, či neúspěch celého týmu. Nešlo jen o to každou etapu zvládnout, důležité bylo i dojet co nejdříve, aby svým „svěřencům“ byli během přípravy na další den co nejplatnější.

Navíc podle regulí nesmělo odstoupivší vozidlo ani jeho posádka jakkoliv pomáhat týmovému kolegovi, který v soutěži zůstal. Ale je pravda, že právě nad tímto pravidlem se tak trochu „po francouzsku“ mnohdy přivíraly oči…

Kromě výše popsané formy asistence se na Dakaru v osmdesátých letech pohybovala také „doprovodná vozidla“. V tomto případě se jednalo primárně o vozy pořadatelské, lékařské a novinářské, zajišťující chod a propagaci soutěže. Jejich osádky mohly účastníkům poskytnout nezbytnou lékařskou a záchrannou pomoc, ovšem v technické oblasti jim pomocnou ruku v žádném případě podat nesměly.