Přehlídka automobilových perel vzdala hold zapomenutým českým značkám

Z automobilů, které jejich majitelé na přehlídku přihlásili, vybrali pořadatelé 54 vozů. Akci podle Martinky připravovali více než dva měsíce. „Vyšlo strašně krásně počasí po třech letech, kdy jsme v každém ročníku měli trochu deštivo nebo nevlídno, tak se na nás konečně usmálo štěstí,“ řekl.

Pro uspořádání přehlídky na golfovém hřišti se pořadatelé inspirovali výstavou automobilových veteránů, kterou od roku 1950 hostí golfový resort Pebble Beach v Kalifornii. Účastní se jí nejvzácnější veterány z celého světa. Některé, které slavnou výstavu v USA absolvovaly, byly i v Praze.

„Každý rok je tu výběr toho nejcennějšího a nejkrásnějšího, co se v České republice dá najít. To jsou opravdu vozy, které snesou mezinárodní srovnání, někteří sběratelé s nimi jezdí na mezinárodní soutěže včetně amerického Pebble Beach nebo italského Concorso d’Eleganza na Lago di Como,“ uvedl Martinka. Mezi nimi byl například i tatraplán z roku 1936. Právě toho považoval za favorita na hlavní cenu i František Kudela, jehož mercedes nakonec ocenění získal.

Výstava připomněla také dva polozapomenuté české výrobce aut. „Letos slavíme založení 100 let výročí Zbrojovky Brno, která vyráběla automobily, a 90 let automobilů Jawa,“ řekl Martinka. Tyto vozy podle něj nepatří ke světovým unikátům, ale je to česká produkce. Vozů ze Zbrojovky bylo na výstavě deset, automobilů Jawa osm.

Sám Martinka se projel při defilé vozů svým vozem Jawa, který je jediný na světě. „Byla to víceméně náhoda, že jsem asi před dvaceti lety objevil v inzerci moji ‚jawičku‘, která není nějaké astronomické hodnoty, ale její vzácnost je v tom, že je to jediný exemplář. Má vyrobenou speciální karosérii na podvozku z Jawy 700 z roku 1935. Karosérii vyrobil neznámý klempíř někdy v 50. letech. Je to unikát, který dosvědčuje to, že v poválečných letech lidi neměli automobily, na trhu jich byl nedostatek a dokázali si poradit a prostě si to auto vyrobili sami,“ vysvětlil.