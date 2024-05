Ředitelka Klubu kultury v Napajedlích skončila. Mluvili jí politici do práce?

Podle asociace (AKCe), v níž je členem právě i Frascaová a napajedelský Klub kultury, jde o důkaz toho, jak obtížné je starat se o dramaturgii kulturních akcí na malém městě.

„Je znepokojující, že se nejedná o ojedinělý případ, kdy se zástupci zřizovatele pokouší nesystémově ovlivňovat dramaturgii nebo zpochybňují kompetentnost vedení,“ uvedla předsedkyně AKCe Dagmar Bednáriková.

Napajedla se v posledních letech stala místem, kam jezdili za koncerty, výstavami, filmy, divadelními představeními či dalšími akcemi lidé z širokého okolí. Konaly se tady výstavy Elišky Podzimkové či Antonína Kratochvíla, do kina mířili na besedy režiséři a vystupovaly zde hudební kapely zastupující mladou českou scénu.

„Dělali jsme také masové akce jako Svatováclavské slavnosti, pivní festival a akce pro rodiny. Vedle toho jsme ale chtěli nabídnout i intelektuálnější věci s přesahem k tématům jako inkluze, udržitelnost, LGBT, lidé se zdravotním postižením a podobně,“ řekla Frascaová.

Bývalá napajedelská starostka Irena Brabcová měla pro tento přístup pochopení. „Vždycky nám říkala: dívejte se, jak to dělají v Praze, a ne ve vedlejší obci,“ vybavuje si Frascaová. Situace se ale podle ní změnila po komunálních volbách na podzim 2022 a nástupu nového vedení v čele se starostou Robertem Podlasem (ANO).

„Stále častěji jsme naráželi na výtky, proč děláme věci tak, jak je děláme. Postupovali jsme přitom podle koncepce rozvoje kultury, kterou schválila rada města, a nikdy jsme nedostali pokyn, že tuto strategii máme přepracovat,“ líčí Frascaová. A říká, že se jednalo spíše o náhodné připomínky.

„Vyčítali nám, že jsme příliš ‚artoví‘ nebo alternativní a že podobné akce nepatří na maloměsto. Namítali jsme, že děláme i velké akce pro místní obyvatele, ale zároveň si myslím, že by se mělo podporovat také okrajové umění,“ vysvětlila. „Ano, akce pro třicet návštěvníků nemá takový ohlas jako velký festival, kam přijdou stovky až tisíce lidí. Ale pozitivní dopad na ně může mít dramaticky větší než masová akce, kam se chodí na pivo a za zábavou.“

Napajedelští politici podle Frascaové chtěli převážně akce, na které budou chodit místní obyvatelé. „Setkávali jsme se s názorem, že není potřeba, aby sem na film, koncert nebo výstavu jezdili lidé odjinud. Prý je třeba dělat věci hlavně pro Napajedeláky,“ popsala. „Přijde mi to, jako by se z lidí v Napajedlích dělali hlupáci, kteří nepotřebují kvalitu a stačí jim průměr, pivní festivaly a podobné akce. S tím zásadně nesouhlasím. I na maloměsto patří kvalitní umění.“

Starosta: O žádný tlak nešlo

Starosta Podlas výtky obsažené v prohlášení asociace odmítá. Podle něj se ředitelka vzdala funkce „nečekaně“ a podala výpověď bez uvedení důvodu. „Není tedy pravdou, že tak učinila ‚pod tlakem vedení města týkajícím se činnosti Klubu kultury‘,“ zdůraznil Podlas, podle něhož její rozhodnutí nikdo z vedení města neovlivňoval.

„Zřizovatel nezasahoval do programové dramaturgie Klubu kultury, která je v kompetenci jejího ředitele. Průběžně ředitelce poskytoval zpětnou vazbu od občanů a účastníků kulturního života ve městě,“ poznamenal starosta.

Nezpochybňuje ani to, že Klub kultury připravuje program na dobré úrovni a dramaturgie se snaží cílit na všechny věkové skupiny. „Opomíjenou se cítí část starší generace, seniorská skupina a generace dospívající – ‚juniorská‘,“ tvrdí Podlas.

Dnes již bývalá ředitelka uznává, že zřizovatel má právo vybrat si člověka, který městskou společnost povede. Má však jednu připomínku. „Stejně jako komunální politici nezasahují do školních osnov nebo zdravotnictví, neměli by zasahovat ani do kultury. Každý člověk má jiné preference, ale nelze svoje zájmy prosazovat na úkor jiných skupin,“ uvedla Frascaová.

Jak posoudit „kvalitu“ kultury?

„Trend, kdy se zřizovatel snaží zasahovat do fungování kulturních institucí, a narušuje tak jejich udržitelnost a kontinuitu, není nový. Cítíme potřebu na tento fakt upozornit jak odbornou veřejnost, tak především zástupce samospráv. Ti někdy mohou podléhat pocitu, že porozumět kultuře je velmi jednoduché a že je možné posuzovat kvalitu práce kulturní organizace převážně podle příjmů a výdajů bez ohledu na to, jaké služby občanům poskytuje,“ dodala Bednáriková.

Napajedelská radnice odmítla, že by zasahovala do fungování kulturních institucí. „Snaha současného vedení města je dosáhnout vyrovnané ekonomické podpory všem oblastem života města: investice, školství, sport a tělovýchova, sociální služby, zdravotnictví, správa majetku atd.,“ prohlásil Podlas.