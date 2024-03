Slovácko čeká kvůli trojici oprav dopravní peklo, první je most v Napajedlích

Nedostanou se tudy auta ani chodci. Jediné spojení obou částí města bude most na hlavní silnici od Otrokovic, případně lávka pro pěší na Chmelnici. Jezdit bude také kyvadlová autobusová doprava.

„Chápeme, že souběh více dopravních staveb v oblasti Napajedel bude náročný a občanům způsobí komplikace. Kdybychom ale se stavebními pracemi nezapočali již nyní, museli bychom od roku 2025 přistupovat k různým omezením na mostě, až bychom jej byli po čase nuceni uzavřít úplně, což by způsobilo občanům a firmám ještě více komplikací a na podstatně delší dobu,“ upozornil Bronislav Malý, šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), které je investorem stavby. „Současně je potřeba dokončit akci před plánovaným zahájením stavby D55 v úseku Napajedla–Spytihněv–Babice.“

Během března pak odstartuje oprava dva a půl kilometru dlouhého úseku silnice mezi Jarošovem, což je místní část Uherského Hradiště, a Bílovicemi. Potrvá až do roku 2026. Jde o součást využívané trasy mezi Hradištěm a Zlínem, kudy denně projede kolem devíti tisíc aut.

Práce se budou dělat zčásti za úplné uzavírky silnice, zčásti za částečné uzavírky za použití semaforů. Objížďka pro nákladní auta povede přes Kunovice, Uherský Brod, Biskupice a Bohuslavice u Zlína.

Dojde také na přestavbu a rozšíření křižovatky se silnicemi třetí třídy, které směřují do vesnic Mistřice a Kněžpole. Obce původně žádaly, aby na místě vznikl kruhový objezd. „Pomohl by při nájezdu do Bílovic zpomalit auta ve směru od Hradiště,“ upozornil starosta Bílovic Petr Fusek. „Už dnes tady řidiči neradi sundávají nohu z plynu, a až bude úsek narovnaný, budou moct jezdit ještě rychleji. To může problémy prohloubit,“ obává se.

Kruhový objezd byl jednou z variant i pro silničáře. Z auditu bezpečnosti provozu však nevyšel jako vhodné řešení.

„Okružní křižovatky jsou vhodné pro místa, kde je ze všech směrů stejná intenzita dopravy,“ vysvětlil Malý. „Tady byl poměr silně vychýlený ve prospěch tranzitu mezi Zlínem a Uherským Hradištěm. Auta by pak musela dobržďovat a plynulost dopravy by byla narušená.“ Opravu silnice obce vítají.

„Cesta je úzká, jsou v ní vyježděné koleje a stav vozovky je špatný,“ podotkl Fusek. „Je to nebezpečné zejména pro cyklisty. Lidé raději jezdí do Hradiště zadem přes Kněžpole a kolem Březnice do Jarošova. Teď bude silnice široká devět metrů stejně jako v úseku mezi Březolupy a Bílovicemi, takže cyklista bude moci jet za krajní bílou čárou.“

V plánu je také cyklostezka

Do budoucna se pak chystá propojení Jarošova a Bílovic trasou pro kola kopírující stávající trasu silnice. Půjde o součást plánované cyklostezky mezi Uherským Hradištěm, Březolupy, Březnicí a Zlínem. Obce řeší výkupy pozemků a spolupracují se Zlínským krajem.

„Jednotlivé obce či zastupitelstva už to schválily. Cyklostezka je předběžně zakreslená a letos chystáme vyhledávací studii pozemků, které bude potřeba získat,“ uvedl Josef Jandouš, starosta Nedachlebic a duchovní otec celého projektu. „Po ukončení stavby silnice v Bílovicích začne příprava cyklostezky a svoje plány mají i další obce. Otázkou je, jak překonat kopec z Březnice do Zlína. Ale věřím, že si s tím poradíme.“

Poslední komplikací, která letos čeká řidiče na Slovácku, je oprava a rozšíření mostu přes řeku Moravu na průtahu z Uherského Hradiště do Starého Města. Denně po něm projede 23 tisíc aut a přes dva tisíce z toho jsou nákladní auta či kamiony. Jde o jediné místo, kudy se tady lze dostat autem přes Moravu.

Během rekonstrukce se provoz na mostě zúží jen do dvou pruhů. Práce budou rozdělené do dvou etap.

„První bude zahájena během letních prázdnin a potrvá čtyři měsíce, tedy do listopadu,“ poznamenala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Lucie Trubelíková. „Druhá etapa stavebních prací by měla začít na jaře příštího roku a potrvá rovněž čtyři měsíce.“

Úpravy se dočká i křižovatka s ulicí Moravní nábřeží, kterou doplní přechody pro chodce. Uherskohradišťská radnice v Rybárnách postaví autobusovou zastávku MHD a Staré Město opraví chodník od Rybáren až po Baťův kanál.