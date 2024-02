Hlavní tahy silnic ve Zlínském kraji budou blokovat opravy, začnou na jaře

Omezení výrazně naruší už tak špatnou dopravní situaci v krajském městě. Volný bude většinou jen jeden jízdní pruh, místy dva. „Jde o centrum Zlína a jeho hlavní silniční tepnu,“ upozornil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

V případě výpadovky na Otrokovice půjde o úsek od obchodního areálu Centro v Malenovicích po dálniční obchvat, přijít na řadu by měl před prázdninami. „Loni jsme opravili jízdní pás ve směru do Zlína,“ připomněl Chudárek.

Řidiči musejí počítat také s tím, že silničáři letos opraví průjezd Kudlovem, což je jeden z hlavních příjezdů do Zlína. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu.

Rekonstruovat se budou také klíčové cesty jinde v kraji. ŘSD, které se stará o silnice I. třídy, se chystá na jaře na opravu důležité křižovatky v Lípě, na níž se odbočuje z hlavního tahu ze Zlína na Slušovice. Nahradí ji rondelem.

„Jde o nebezpečný úsek, který bývá dějištěm častých nehod. Provoz během stavby zachováme obousměrný,“ upřesnila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková s tím, že termíny se ještě budou upřesňovat. „Dokončení prací předpokládáme letos na podzim.“

ŘSD chystá na letošní rok řadu oprav hlavních tahů po celém kraji. (únor 2024)

ŘSD se také zřejmě přes letní prázdniny pustí do opravy části průtahu Valašským Meziříčím, což způsobí velké potíže. „Čeká nás dopravní peklo,“ tuší starosta Robert Stržínek. „Řešit se to nedá nijak jinak než trpělivostí, pochopením a tolerancí, protože cesty se opravit musí,“ vzkázal řidičům. Půjde o úsek od křižovatky ulice U Nemocnice po železniční přejezd Na Drážkách. Příští rok přijde na řadu další část průtahu. Doprava bude svedena do jednoho pruhu.

V první polovině roku chce ŘSD za částečné uzavírky zrekonstruovat hlavní tah z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm, a to v úseku mezi Zašovou a Stříteží nad Bečvou. Pustí se také do další části propojení ze Zlína do Vsetína, konkrétně mezi Liptálem a Lhotou u Vsetína. Loni cestáři opravili úsek u Liptálu, který byl úplně uzavřený, auta jezdila přes obec. Teď by měl být jeden jízdní pruh volný.

O letních prázdninách silničáři opraví také most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Už tak hustý provoz bude během prací svedený do jedné poloviny a řidiči musejí po čtyři měsíce počítat se zásadním zdržením.

Na řadu přijdou i silnice nižších tříd

Letos budou pokračovat také v rekonstrukci mostu v Jasenné. Plánují i opravu části silnice mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Dolní Bečvou a průtahu Valašskými Klobouky. I v těchto případech bude provoz řízený kyvadlově.

Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK), pod které spadají cesty II. a III. třídy, má v plánu také investice, jež řidiče zdrží. Půjde o rekonstrukce úseků mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem, mezi Uherským Hradištěm a Bílovicemi a v Napajedlích o most přes řeku Moravu poblíž Fatry. Nového povrchu se dočká úsek silnice z Prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic.

„Práce na všech čtyřech stavbách by měly začít na jaře a vzhledem ke své rozsáhlosti budou pokračovat ještě v roce 2025,“ nastínil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel. Cesta u Bystřice bude od dubna uzavřena úplně, objížďka pro osobní auta povede přes Slavkov, Brusné a Chomýž, pro nákladní přes Přerov a Hulín.

V případě cesty u Uherského Hradiště, která je jednou z hlavních spojnic do Zlína, bude zhruba od poloviny března střídavý provoz v jednom pruhu. „Osobní auta včetně autobusů a vozů záchranného systému projedou, ale budou čekat na semaforech,“ upřesnil za ŘSZK Vojtěch Cekota. „Nákladní vozidla budou jezdit přes Uherský Brod.“

Kraj investuje nejvíce v historii

Most v Napajedlích bude od začátku března zavřený úplně. Řidiči, kteří pojedou z napajedelského náměstí, budou muset zvolit trasu přes kruhovou křižovatku na konci dálničního obchvatu Otrokovic. Pro pěší bude fungovat kyvadlová doprava mezi centrem a prostorem před Fatrou, kde zastavuje hodně linkových autobusů. „Uvažovalo se i o přívozu, ale ten by byl citlivý na stav vody,“ podotkl Cekota.

Omezení při úpravách cesty přes Soláň bude ŘSZK ještě upřesňovat. „Jsem rád, že se nám na tyto důležité dopravní stavby podařilo získat peníze také z externích zdrojů. Do oprav silnic totiž investujeme nejvíce v historii – a díky tomu se nám daří snižovat počty úseků, které jsou v havarijním stavu,“ poznamenal hejtman Radim Holiš. „Silnice máme v nejlepší kondici za posledních deset let.“

Na seznamu má ŘSZK letos i další akce: rekonstrukci cesty v Bělově, výstavbu okružní křižovatky v Holešově Všetulích, přestavbu dvou mostů ve Vsetíně a jednoho v Zubří nebo opravu částí silnic v Halenkovicích a ve zlínských Malenovicích ve Švermově ulici.