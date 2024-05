U Kroměříže opravují dálnici. Se zdržením je potřeba počítat do půlky června

Řidiči, kteří jezdí po dálnici D1 kolem Kroměříže, musejí ode dneška do zhruba poloviny června počítat se zdržením. Silničáři tam budou opravovat povrch jízdního pásu ve směru do Brna. To znamená, že doprava bude místy svedená do druhého pásu, kde bude určený jeden jízdný pruh pro každý směr.