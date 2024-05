Zlín čeká o letních prázdninách dopravní šílenství, klíčové cesty omezí

Cestáři plánují, že během letních prázdnin částečně uzavřou třídu Tomáše Bati v centru Zlína, a to v úseku od křižovatky pod městským divadlem po mrakodrap. K tomu pak ještě část ulice Osvoboditelů mezi zmíněnou křižovatkou a křižovatkou pod Kolektivním domem. Ale to nebude vše.

Město se během letních prázdnin pustí do rekonstrukce cesty a chodníku, jež vedou po hrázi Kudlovské přehrady. Tato část Štefánikovy ulice bude volná jenom v jednom jízdním pruhu, po němž se bude moci jezdit jen do centra města. V opačném směru bude platit zákaz vjezdu, z něhož bude mít výjimku pouze městská hromadná doprava. Všechny tyto cesty přitom leží blízko sebe.

„Všichni se snaží dělat opravy přes letní prázdniny, protože provoz je menší, ale na druhou stranu se tak trochu dostáváme do situace, že bude přes město vhodnější chodit pěšky. Střed města bude šílený, bude to malé peklo,“ očekává primátor Jiří Korec.

„Tento rok se chystá tolik oprav, že nějaké objížďky a omezení budou ve své podstatě nepřetržitě,“ poznamenal náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Bude to nepříjemné, připouštějí silničáři

Podle šéfa zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karla Chudárka by bylo vhodnější, kdyby se opravy nedělaly souběžně, ovšem během prázdnin jsou zavřené školy, školky a je menší dopravní provoz.

„Bude to nepříjemné, v červenci ale zase nejezdí tolik trolejbusů a lidé mají dovolenou,“ zmínil Chudárek.

Důležité je, že se časově minou opravy ulic Štefánikova a Osvoboditelů, které se protínají. ŘSD začne s opravou ulice Osvoboditelů a křižovatky u divadla 29. června a skončí nejpozději 8. července. Hned 9. července město začne opravovat cestu kolem přehrady. Když ji od centra uzavře, auta budou jezdit přes křižovatku u divadla, kde odbočí na Vizovice. I tuto část bude ŘSD opravovat, ale nemělo by to řidiče ještě více omezovat.

5. dubna 2024

„Aby nám nezkolabovala doprava, budeme to dělat po půlkách a provoz bude zachovaný alespoň v jednom směru,“ předestřel Čížek v souvislosti se Štefánikovou ulicí. „Letos se uzavře pravý pruh (ve směru od centra), příští rok levý.“

Podle něho město dlouho hledalo i s policií řešení, které by co nejméně omezilo řidiče. A dospělo k tomuto.

„Lépe to vymyslet nejde. ŘSD to musí udělat, my to také potřebujeme udělat,“ poznamenal Čížek. „Hledali jsme takové termíny, aby to všechny co nejméně poškodilo. Není kam uhýbat, musí to být přes prázdniny,“ doplnil.

Nedaleko jsou základní školy a univerzita, kam by mimo letní prázdniny mířila spousta rodičů, dětí a studentů. Město proto letos s pracemi skončí na konci srpna. „Kdybychom to dělali v době, kdy rodiče vozí děti do škol a do školek, asi by nás za to nepochválili,“ tuší Korec.

Do konce prázdnin bude vše hotovo

ŘSD bude postupně opravovat jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati do 15. srpna, aby hlavní průtah uvolnilo pro konání Barum Czech Rally. Omezení bude značné, ale vždy se tudy bude dát projet.

„Oprava bude rozdělená na několik etap, ale vždy bude zachovaný provoz jedním jízdním pruhem,“ nastínila mluvčí zlínské ŘSD Lucie Trubelíková. „Omezení budeme ještě upřesňovat.“

Silničáři loni v létě opravovali průtah městem v opačném směru, tedy jinou část Štefánikovy ulice. Kolony ve směru od Otrokovic měřily ve špičkách i několik kilometrů. Velké zpomalení dopravy se proto dá očekávat i letos.

Navíc bude stále omezený hlavní příjezd do Zlína od Vizovic, kde ŘSD v Lípě přestavuje nebezpečnou křižovatku, z níž se odbočuje do Slušovic. Práce začaly v dubnu a potrvají do září. Provoz je tam sice zachován, ale jízdní pruhy jsou zúžené a platí omezená rychlost třicet kilometrů za hodinu.

„Někdy mám pocit, že dopravní potíže ve Zlíně už jsou setrvalou věcí,“ posteskl si zlínský motorista Petr Nováček. „I když se tady žádná cesta neopravuje, projet městem zabere někdy i téměř půl hodiny.“

A stejně jako další řidiči musí počítat s tím, že cestáři budou příští rok opravovat další část důležité cesty. Půjde o úsek hlavního příjezdu do města od Otrokovic v Loukách, což je vůbec nejfrekventovanější silnice ve Zlínském kraji, po níž denně projede kolem 34 tisíc vozů.