Jdi do pr.... Za to ti snad zaplatili, měl říct Svědík sudímu. Letos asi dotrénoval

Úterní duel vloženého kola v Mladé Boleslavi zmešká Svědík kvůli čtvrté žluté kartě, kterou obdržel ve čtvrté minutě nastavení sobotního duelu v Plzni.

Vzápětí mu sudí Jan Všetečka ukázal červenou kartu, kterou v zápise o utkání zdůvodnil „použitím pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest.“ Podle rozhodčího mu Svědík řekl: „Tak s tím jdi do pr...., za to ti snad zaplatili.“

Devětačtyřicetiletý kouč to však rozporuje.

„Po žluté kartě jsem rozhodčímu neřekl vůbec nic sprostého. Myslím si, že v tomhle by rozhodčí měli chápat, že máme v zápase nějaké emoce. Já nemůžu být trenér bez emocí, to nedokážu. Zvlášť když dostaneme gól v nastavení, který rozhodne o celém zápase,“ prohlásil do kamer televize O 2 TV Sport.

Podle disciplinárního řádu Svědíkovi hrozí trest na dva až šest týdnů.

Popis červené karty pro trenéra Martina Svědíka ze Slovácka, jak ji do zápisu o utkání v Plzni zapsal sudí Jan Všetečka.

„Kdo v souvislosti s utkáním použije vůči delegované osobě zesměšňujících, pohoršujících, provokujících, urážlivých nebo hanlivých posunků nebo výroků, a pokud spáchal tento čin jako hráč, navíc byl anebo měl za to být při utkání vyloučen bude potrestán zákazem činnosti na dva až šest týdnů, výkonem fotbalově prospěšné činnosti nebo peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun,“ píše se v disciplinárním řádu.

Pokud disciplinárka nedostane jiný důkaz, než zápis rozhodčího o utkání, nemůže Svědíkovi dát menší trest než na dvě utkání. Teoreticky by se Svědík mohl loučit v dodatečném zápase o Evropu, pokud by do něj Slovácko postoupilo. Muselo by však v posledních třech kolech smazat čtyřbodové manko na Ostravu, případně šestibodové na Mladou Boleslav.

Svědík už v polovině dubna prohlásil, že po sezoně v klubu z vlastní vůle skončí. Smlouvu měl původně do léta 2025.

Během povedeného angažmá vyhrál se Slováckem domácí pohár, když na jaře 2022 ve finále porazil Spartu. Na podzim téhož roku postoupil s týmem do základní fáze Konferenční ligy a Slovácko posunul mezi domácí elitu.

„Cítil jsem, že se čas naplnil,“ vysvětlil Svědík své rozhodnutí

„Vážím si toho, co jsem tady prožil a vážím si také toho, že to vedení klubu vzalo a domluvili jsme se, že skončím. Není to rozhodnutí, které bych udělal na základě pár týdnů, je to dlouhodobější úvaha a považoval jsem za férové to říct s předstihem, aby vedení mohlo reagovat.“

Slovácko hraje čtvrtým rokem za sebou o poháry, ale letos na ně nejspíš nedosáhne.

Letošní jaro se Slovácku totiž vůbec nepovedlo, po čtvrtém místě po podzimu získalo ve třinácti zápasech jen šest bodů. Možná to promluvilo do Svědíkova rozhodnutí po sezoně skončit.