Vře to ve mně. Ale spíš jsem zklamaný než naštvaný, řekl Svědík po Spartě

Na Spartě nemohl Svědík nasadit několik zkušených hráčů. Už v týdnu kvůli zranění vypadl Petržela. Po něm Havlík s Hofmannem, kteří sice byli na lavičce, ale zasáhnout do utkání ze zdravotních důvodů nemohli.

„Nechci se vymlouvat, ale ti hráči jsou pro nás důležití. Chyběli nám v organizaci hry, v chování po ztrátě míče, které bylo špatné. Ať už ve středu pole nebo před šestnáctkou. Právě v momentech, po kterých jsme dostali góly,“ prohlásil Svědík. „Šanci dostali jiní a aspoň jsme viděli, jak se s tím vypořádali.“

Určitě ne dobře. Hráči Slovácka byli v průběhu zápasu často naivní. Lehce ztráceli míče

„Musím ten výsledek skousnout, je to hodně hořký. Prvním gólem jsme Spartu dostali do psychické pohody,“ podotkl Svědík.

Milan Heča, brankář Slovácka Po pěti letech ve Spartě se vrátil do Slovácka. A bývalí spoluhráči mu připravili těžké chvíle. „Těšil jsem se sem, ale výsledek je krutý a asi odpovídá průběhu. Sparta byla lepší, my jsme ji to usnadnili. Nezvládli jsme to takticky. Na dva góly jsem si sáhl, jinak to dohráli do prázdné.“

„Rozdíl byl v efektivitě, zakončení, vypracovat si vyloženou šanci. Po půli jsme to chtěli zastavit, vydrželi jsme to pětadvacet minut, ale pak Spartě na dva góly sami přihrajeme chybami v rozehrávce. Dnešní Sparta, silná Sparta tohle trestá. Mrzí mě ten výsledek, musíme se oklepat, poučit a připravit se na další zápas,“ poznamenal kouč Slovácka.

„Centr, střela, zakončení, tlak do šestnáctky. Takhle to hrála Sparta. A my? Obehráváme to, ztrácíme míče a nabízíme soupeři lepší útočné podmínky. Vůbec nestřílíme, šmrdláme to kolem vápna. Ale to není problém jen dnešního zápasu.“

Svědík se nevymlouval ani na dva momenty z druhé půle, po kterých Slovácko mohlo zahrávat pokutový kop. Za stavu 3:0 šlo o souboj Doskiho s Wiesnerem a v závěru, kdy bylo skóre 5:0, po průniku a následném pádu Kima.

„Říkám to jen pro zajímavost. Byly tam dva penaltové zákroky, tak se to má písknout. Řekli nám, že na penaltu to bylo málo. Kdyby to bylo na druhé straně, tak jeden pokutový kop by z toho byl určitě.“