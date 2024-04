Nechceme uhrát jen bod, slibuje kouč Červenka. Rozhodčím věří i bez videa

Jak s mužstvem zamávala středeční jasná porážka 0:3 v semifinále MOL Cupu v Plzni?

Den po zápase jsme si všechno řekli a tím to pro nás padlo. Pohár byl určitou etapou v sezoně a i pro nás bylo možná překvapení, že jsme postoupili tak daleko. Bohužel jsme si to trochu pokazili výkonem v Plzni. Výsledek odpovídal hře. Mrzí mě, že jsme Plzni nebyli rovnocenným partnerem a velice jsme jí to zjednodušili, a to nesnižuji její výkon. Hrála fantastický fotbal, ale náš odpor byl minimální.

Mohli být hráči myšlenkami u utkání s Karvinou?

Udělali jsme oproti lize celkem dost změn. Chtěli jsme dát příležitost klukům, kteří vykopali semifinále. Také jsme chtěli vzhledem k náročnému programu sobota–středa–neděle rozložit síly. Nemyslím si, že by měli mít hlavu někde jinde. Netuším, jestli tam byla obava ze silného soupeře, atmosféry semifinále. Ale to neznamená, že nebudeme běhat a vyhýbat se soubojům. V tom byl největší problém, ne v hernosti. Proti Karviné musíme odvést úplně jiný výkon než v Plzni a navázat na předchozí utkání, ve kterých jsme bodovali. S nasazením, prací pro tým. Jinak zápasy nebudeme zvládat.

Stopera Didibu jste cíleně šetřili na ligu?

V Jablonci hrál poprvé od začátku po delší době a nechtěli jsme na něj naložit zátěž tří zápasů v jednom týdnu. Byl po zranění, které nebylo lehké, a nohy by mu nemusely fungovat, jak bychom potřebovali.

Ale zase vám vypadl vykartovaný Černín a znovu budete muset sáhnout do stoperské dvojice.

Je to komplikace, ale jsou tam další kluci a musí to zvládnout. Máme dost stoperů.

Proti Karviné to bude jeden ze zápasů jara?

V poslední době jsme se utkali se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem nás a kteří hrají o záchranu. Jablonec, Pardubice, teď Karviná. Víme, že dokáže být nepříjemná, odhodlaná a získávat body. Několikrát obrala silnější mužstva. Nebude to snadné. Záleží, jak k zápasu přistoupíme. Jestli budeme aktivní, zdravě agresivní, ochotní běhat, sprintovat, nabízet se, chtít vyhrát každý souboj. Pokud budeme mít takhle nastavenou hlavou, věřím, že uspějeme.

Rozhodčí Jan Všetečka před zformovanou zdí fotbalistů Zlína

Zohledníte, že k udržení čtrnáctého místa stačí i remíza?

Chápu, že můžou být nějaké kalkulace. Ale jít do zápasu s myšlenkou hlavně neprohrát, je to nejhorší. Víme, že v zápase můžou nastat složité situace, okolnosti, ale nepůjdeme do něj s tím, že uhrajeme bod a skončíme čtrnáctí.

Zároveň ještě můžete skončit po základní části třináctí a získat do nadstavby třikrát výhodu domácího utkání.

To by byl perfektní scénář, ale to by musely prohrát i Pardubice na Bohemce. Dívám se na to tak, abychom zvládli nedělní zápas, a jak to bude dále, se uvidí. Minimálním cílem je dostat se na barážové místo. A chceme lidem ukázat, že umíme lepší fotbal než v Plzni, že se umíme poprat o výsledek více.

Jak vnímáte absenci videorozhodčího?

Není to ideální, jsou to důležité zápasy a chtěli bychom, aby to bylo férové. Ale tím nechci říct, že by rozhodčí chtěli něco ovlivnit.

Každopádně VAR může být pojistkou, ne?

Jasně, ale kolikrát vidíme, že řeší věci úplně jinak, než jsme přesvědčeni my. Není garance, že daný moment je vyhodnocený správně. Ale je lepší videorozhodčího mít. Hlavně v ofsajdových situacích, které se dají zastavit a z nějakých osmdesáti, devadesáti procent jdou vyřešit správně. Nedá se nic dělat. Asi mají málo techniky, aby pokryli všech osm zápasů. Spadli jsme do toho my. Věřím, že rozhodčí si s tím poradí dobře a rozhodne se jen na hřišti.