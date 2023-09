Priske: Těší mě, když vidím tolik šťastných lidí. Ale chceme zůstat hladoví

„Možná ano. Ale někdy už moje paměť není tak dobrá jako dřív, spíš žiju přítomností,“ usmíval se Priske. „Bylo to výborné utkání z mnoha ohledů, zvlášť po reprezentační pauze, kdy obvykle ztratíte pár procent v týmové souhře. Kluci ukázali, že mají velký hlad, hodně energie, dostali ji znovu i od diváků.“

Ty jste před rokem po rozpačitém začátku prosil, aby vydrželi a byli s vámi trpěliví. Co cítíte teď, když vás vyvolávají? Satisfakci?

Dobrá otázka... Fotbal je o vítězstvích, ale taky o tom, abychom poslali správné signály směrem k fanouškům. Nevím, jestli je to satisfakce, ale jsem hrdý, že toho můžu být součástí, vidět tolik lidí šťastných a pyšných na svůj klub. Nechceme se dostat do situace, kdy budeme spokojení nebo arogantní, musíme si udržet hlad po úspěchu. Jsem rád za to, jak se tým posunul a s úrovní, na kterou jsme se teď dostali. Všichni v klubu jsme rádi, když vidíme ten pokrok. Ale chceme být ještě lepší a to není o jednom člověku, ale o týmovém přístupu.

Jak jste spokojený s trojúhelníkem Birmančevič - Kuchta - Haraslín? Proti Slovácku fungoval parádně.

Tentokrát to bylo od všech opravdu velmi dobré. Víme, co směrem dopředu dokážou, takže naše práce je připomínat jim, aby plnili všechny úkoly, včetně těch defenzivních. Jsem hodně spokojený hlavně se čtvrtým gólem, který vyplynul z toho, že Haraslín získal míč daleko od naší brány. To je přesně to, co chceme, jeden z principů, kterých se držíme. Jsem rád, jak všichni tři pracují, podstupují běžecké souboje, aby pomohli týmu. Tentokrát to asi byl jejich nejlepší zápas pohromadě.

Co vám utkání ukázalo před čtvrtečním pohárovým zápasem s Limassolem?

To musíme oddělit. Proti Slovácku nám šlo o to dobře zvládnout první ze sedmi zápasů, které nás čekají do příští reprezentační pauzy, během nějakých dvaadvaceti dnů. Chtěli jsme chytit tuhle pasáž sezony hned od začátku. Ale ve čtvrtek nás čeká jiný soupeř, s jinou kvalitou než současné Slovácko. Důležité bude udržet stejnou mentalitu, disciplínu, zkrátka nastolenou cestu.

Jak je na tom obránce Preciado, poslední letní posila? Naskočil na posledních dvacet minut.

Brzy bude úplně fit. V Belgii nehrál tak často, ale za reprezentaci naposledy odehrál osmdesát minut, je v dobré kondici. Měl dlouhý let, dostal se do Prahy až v pátek večer, ale čekám, že brzy bude ready poprat se o sestavu. Je rychlý, silný, hodně nám pomůže. Přidá kvalitu z těžkých mezinárodních zápasů.