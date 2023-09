Dokážu hrát ještě líp. Sparťan Birmančevič o výkonu proti Slovácku

Proti Kodani v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů v závěru základní hrací doby po individuální akci vyrovnal na 1:1, v prodloužení Sparta dvakrát vedla, ale pak vypadla po penaltovém rozstřelu.

V ligovém duelu proti Pardubicím (5:2) skóroval a přidal jednu asistenci. Z pohledu čísel bylo nedělní utkání proti Slovácku jeho nejvydařenější.

Myslel jste na hattrick?

Hattrick je hezká věc, chtěl jsem ho, ale zase bych neviděl, že bych tam měl ještě další šanci na třetí gól. Myslím si, že dva plus jedna je i tak docela dobrý.

V druhé půle jste mohl přihrát líp postavenému spoluhráči Kuchtovi, který vám připravil první gól. Cítíte teď k němu dluh?

V každém utkání hrajeme jako tým a je jedno, kdo dá góly. Já se řídím i tím, co říká třeba Karim Benzema. Když může útočník střílet a dát gól, tak ať to udělá. Když má přihrát, tak ať přihraje. Je vidět, že nám souhra funguje, jsme tým. Nehrajeme na sebe. Kdyby to tak bylo, tak budeme prohrávat. Honza ty góly dá zase příště.

V předchozích pěti ligových zápasech jste vstřelil jen jeden gól, což je na útočníka málo. Jsou dvě branky proti Slovácku výrazné povzbuzení? Jste teď v nejlepší formě?

Myslím si, že dokážu hrát ještě líp. Hraju hodně, ale není to z mé strany pořád ještě ideální. Pořád cítím, že jsem ztratil minulou sezonu, kdy jsem v Toulouse nastupoval jen málo. Jdu postupně, zlepšuju se. Děkuju trenérovi Priskemu, že mi tady ve Spartě dal šanci.

Máte za sebou dvoutýdenní reprezentační přestávku. Přišla vám vhod po náročném programu během srpna?

Přišla, trochu jsem si odpočinul. Ten začátek sezonu byl opravdu náročný a do nominace jsem se nedostal, takže jsem si mohl užít pár dní volno. Teď cítím, že můžu hrát každé tři dny.