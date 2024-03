K narozeninám přestup. Sparta uplatnila opci na produktivního Birmančeviče

Od léta dal jedenáct gólů, přidal deset asistencí. Před týdnem rozsekl důležitou sparťanskou bitvu na Slovácku. Dvakrát se trefil na Kypru proti Arisu Limassol v Evropské lize.

Jeho klíčové asistence pak rozhodly nespočet zápasů, v lize je nejproduktivnějším hráčem. Společně s Lukášem Haraslínem tvoří oporu na krajích hřiště.

I proto Sparta s jeho pokračováním v klubu dlouho neváhala.

AC Sparta Praha @ACSparta_CZ ✍️ PŘESTUP | Hostování šestadvacetiletého křídelníka z Toulouse FC se mění v přestup! Sparta uplatnila opci na Veljka Birmančeviće, který na Letné podepsal víceletý kontrakt 🇷🇸



Ať se ti v tom nejkrásnějším dresu i nadále daří, Birmo! 🔥 #acsparta



➡️ https://t.co/FuHiFwRf9R https://t.co/OZWu2l2PuP oblíbit odpovědět

Srbský šikula v klubu dosud hostoval s francouzského Toulouse, kde předtím strávil jednu sezonu. Jenže nebyl produktivní, a proto jeho přesun do Prahy budil obavy.

Birmančevič však opakovaně dokazuje, že je pro českou ligu nadstandardní hráč.

„Prvních šest měsíců bylo opravdu skvělých. Jsem moc rád, že tady můžu pokračovat a budu bojovat za Spartu i dál. Rozhodování bylo jednoduché, o žádných jiných variantách jsem ani nepřemýšlel. Teď už jsem stoprocentním sparťanem,“ uvedl pro sparťanský web.

Šestadvacetiletého technika vychoval pro velký fotbal bělehradský Partizan, pak sbíral zkušenosti v srbských klubech Rad a Čukarički.

V roce 2021 pak zamířil do švédského Malmö, se kterým získal titul a výrazně přispěl k cestě klubu z prvního předkola až do Ligy mistrů. Dal o sobě vědět hned několika parádními akcemi, a tak v létě 2022 odešel do francouzského Toulouse, jemuž pomohl jedním vstřeleným gólem k vítězství v národním poháru.

Poté si ho vyhlédl trenér Brian Priske, se kterým bude v Praze spolupracovat i nadále.