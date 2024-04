Devět praktických triků pro užívání Windows. Usnadněte si práci s textem

Ať už připravujete itinerář dovolené, dokument pro šéfa či esej do školy, jistě toužíte potom, aby práce s textem byla co možná nejjednodušší a nejefektivnější. Windows má spoustu vestavěných nástrojů a funkcí, které vám to umožní.