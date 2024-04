Copilot od Microsoftu nabízí část schopností pokročilejšího ChatGPT zdarma

Microsoft Copilot vznikl jako společný projekt společnosti OpenAI (tvůrce ChatGPT) a Microsoftu. Jeho historie sahá do roku 2021, kdy byl poprvé představen jako Bing Chat. Od té doby prošel řadou vylepšení a změn, až se z něj stal Microsoft Copilot (7. února 2023). Jde o chytrý nástroj poháněný umělou inteligencí, který se zároveň stal přímou náhradou Cortany.

Postupně se integruje do ekosystému Microsoftu. Je přítomen rovněž v operačním systému Windows, jen tedy v některých trzích. Evropa zatím není podporována. I přesto jeho služeb lze využít prostřednictvím vyhledávače Bing. Čím se vlastně ChatGPT a Copilot liší?

1. Novější jazykový model

Zatímco nástroj ChatGPT ve zdarma dostupné variantě využívá starší jazykový model GPT-3.5, Copilot má integrovaný novější GPT-4 Turbo (v případě že zvolíte kreativní a přesný styl konverzace). I když je GPT-3.5 sám o sobě výkonný model AI, GPT-4 ho jednoznačně, co se týče výkonu a schopností, strčí do kapsy. Abyste u ChatGPT mohli využívat pokročilejší modely, musíte každý měsíc zaplatit 20 USD, dostanete k tomu však řadu dalších možností, jako je například přístup do obchodu s aplikacemi.