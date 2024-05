Brouzdání po internetu a diskuse na sítích učitele nenahradí, míní šéf gymnázia

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Více než tři desetiletí stojí matematik a fyzik Jaroslav Kočvara v čele chebského gymnázia. Zažil období porevoluční euforie i dobu úsporných balíčků. Když se ohlédne, vidí, jak se měnilo školství i sami žáci. Do dalšího konkurzu na ředitele už jít nehodlá. Ze školství ale odejít nechce. „Jako řadový učitel budu učit to, co je potřeba. Třeba i ty mladší, kteří bývají tvárnější, jsou hodně zvědaví a nadšení,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.