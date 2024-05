Pět věcí, které byste s Windows měli dělat, ale možná neděláte, a naopak

Možná prakticky ihned po instalaci, při prvním spuštění nového PC nebo později deaktivujete některé funkce operačního systému Windows, případně neděláte to, co je doporučováno. Pozor na to. Nemusí se to vyplatit.