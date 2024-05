Spotify končí s „věcí do auta“, posluchači mají zánovní zařízení vyhodit

Takzvaný Car Thing (v překladu „věc do auta“) byl jediný hardwarový produkt společnosti Spotify. Byla to jednotka s větším dotykovým displejem, otočným ovladačem a jedním tlačítkem, které jste spárovali s chytrým telefonem a nainstalovali někam do auta – na okno, na ventilační mřížku, výrobce dokonce přibaloval adaptér, kterým šlo „věc do auta“ připevnit do šachty nepoužívaného CD přehrávače.

„Věc do auta“ spolupracovala s aplikací Spotify běžícím v chytrém telefonu a umožňovala řidiči pohodlně ovládat přehrávání hudby z této streamovací služby – nemusel sahat na telefon, nebo přepínat z navigace do aplikace. Na displeji „věci do auta“ viděl přebaly alb, názvové údaje a snadno mohl vybrat co chce poslouchat – v přehledném minimalistickém rozhraní, které nepotřebovalo mnoho pozornosti.

Ačkoli dle tehdejších věcí vše fungovalo jak mělo, velký komerční úspěch „věc do auta“ za 80 dolarů (cca 1 800 Kč) neměla. Byla to de facto příjemná, ale zbytná věc, neuměla nic navíc oproti aplikaci v telefonu, přinášela jen pohodlnější ovládání. A ještě cílila na ty, kdo mají starší vozy bez multimediálního systému s Apple CarPlay nebo Android Auto (i tam šla „věc do auta“ použít, ale zvýšení komfortu již bylo nevelké) a ti si takovou zbytnou investici spíše rozmyslí.

Ještě v roce 2022, půl roku po uvedení na trh, přestalo Spotify „věc do auta“ nabízet. U některých online prodejců ale byla skladem ještě v době psaní tohoto textu.

Tento týden Spotify oznámilo, že k 9. prosinci 2024 přestanou všechny věci fungovat a zákazníci je mají zlikvidovat dle platné lokální legislativy. Uživatelé jsou pochopitelně rozčíleni, protože mají vyhodit jinak plně fungující věc, za kterou zaplatili a která jim vyhovuje. Spotify ale nejspíše nechce investovat další peníze do její softwarové podpory a proto raději znemožní její další provoz.