Apple naučil sluchátka nové kousky a chystá se zaplavit vaše obrazovky

Zajímavý funkční update dostanou sluchátka AirPods Pro. Při interakci s asistentkou Siri budete moct zavrtěním hlavy zvolit tichý nesouhlas a pokýváním hlavy naopak tiše navrhovaný úkon potvrdit. Má to být praktické v místech, kde nechcete hlasitě mluvit, například v čekárně u lékaře. Nakolik se funkce bude nebo nebude plést do běžného provozu „false positive“ detekcemi, uvidíme až během testování.

Stejná sluchátka dostanou i nový systém Voice Isolation pro čištění hlasu snímaného mikrofonem. Výsledkem má být čistý a dobře srozumitelný přenos hlasu i z hlučných prostředí, což má zpříjemnit hlasovou komunikaci. Podobnou funkci mají implementovanou i mnohá jiná dnešní bezdrátová sluchátka, sami jsme zvědaví, jak účinná funkce izolace hlasu v provedení Applu bude.

Funkce Personalized Spatial Audio, která využívá sken ucha TrueDepth kamerou a přizpůsobuje tak zvukové podání tvaru boltce a ústí zvukovodu, se díky novému API dostane i do her. Poprvé si přesný prostorový zvuk budete moct vychutnat s titulem Need For Speed Mobile.

Apple TV a Apple TV+

Nové funkce dostane i služba Apple TV+. První se jmenuje InSight, která dovede při sledování původních pořadů Apple TV+ (Apple TV+ Originals) v kterékoli chvíli zobrazit herce, kteří jsou v dané scéně vidět, a také název skladby, která zrovna hraje – a uložit si ji mezi oblíbené ve službě Apple Music. Informace o hercích nabízí již několik let Amazon Prime Video, ale navázání na hudební službu vidíme prvně. Milým doplňkem je automatické zobrazení titulků ve chvíli, kdy ztlumíte zvuk (mute) nebo použijete funkci zpětného přetáčení.

Apple na WWDC představil novinky i z oblasti audia a zábavy

A jak Tim Cook uvedl hned na začátku konference, katalog filmů, seriálů a show se letos výrazně rozroste o spoustu nové původní tvorby.

Do systému TV OS přibyla funkce zvýraznění dialogů pro vyšší srozumitelnost – systém využívá strojového učení a podle ukázky funguje docela výrazně. Nová je také podpora projektorů s poměrem stran 21:9. Pokud zrovna nic nesledujete, vyplní TV OS obrazovku „šetřiči“ z vybraných fotografií, slideshow a doplňkových informací. Vtipnou variantou je animovaný šetřič se Snoopym.