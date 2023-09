KOMENTÁŘ: Fetiš jménem Apple a zbytečný humbuk kolem jeho novinek

V době psaní těchto řádků svítí u videa se záznamem oné akce číslo 26 milionů přehrání. A to je pouze na oficiálním youtubovém kanále společnosti Apple. Další sledovali stream na platformě Apple TV, v podcastové aplikaci Apple… a obrovské publikum přilákaly i výstupy v médiích a na sociálních sítích.

A co vlastně ty desítky milionů diváků sledovaly? Přiznejme si, že Apple Eventy už dávno nejsou tiskovými konferencemi. Z technických detailů se jen vybíravě vyzobává a většinu času tak sledujete vyobrazení exkluzivního životního stylu, kterého se mnoho lidí touží stát součástí. To pojítko, co vám k takovému životu zatím chybí, je středobod celé show – nové chytré hodinky a nové chytré telefony. Řekněme to bez obalu – ty desítky milionů lidí sledovaly hodinu a půl dlouhou reklamu. Do detailu promyšlenou a řemeslně dokonale natočenou reklamu.

I na 65" 4K televizoru TCL C845 (recenzi v těchto dnech dokončujeme) jsem si nevšiml žádných větších chyb, naopak, byla to pastva pro oči, na jejímž konci mi v hlavně zasvítila myšlenka, jestli ten Samsung Galaxy S22 Ultra, který denně používám a se kterým jsem naprosto spokojený, náhodou není překážkou mezi mnou a tou sluncem a exkluzivitou prozářenou… však víte, co tím myslím.

Pokud ale trochu poodstoupíme a nepřistoupíme na tuto marketingovou hru – co tak úžasného bylo ve středu vlastně představeno? Svým způsobem jen drobně vylepšené produkty, které již zcela běžně máme v kapsách a na rukou. A které náš život oproti té současné nebo předchozí generaci nijak dramaticky nezmění.

Nemůže být každý den posvícení

Bylo by naivní myslet si, že Apple může každý rok přinést revoluci. A je trochu nefér se každý rok tvářit, že přesně to se na pódiu (a předtočených videích) děje. Pravdou ale je, že během Apple Eventů se v historii zcela převratné technologie a produkty čas od času představovaly.

Málokdo (ze starších ročníků) asi zapomene na WWDC z roku 1998, kdy byl představen iMac G3. Elegantní, jednoduchý a kompaktní počítač „vše v jednom“, který jste postavili na stůl, připojili k elektřině a kabelu od modemu nebo routeru a stiskli tlačítko zapnout. A to za poloviční cenu než podobně konfigurovatelné PC (desktop + monitor) od společnosti Compaq, které Steve Jobs na pódiu pro srovnání použil.

Novinka zabodovala zejména svěžím designem, kombinujícím částečně průhledný plast a různobarevné bočnice, i celkovou koncepcí, elektronika počítače byla vlastně integrována do CRT monitoru, na čelní stěnu se přitom vešly reproduktory a optická mechanika.

Přejít určitě nemůžeme další revoluci o tři roky později. Kapesní přehrávače komprimovaných hudebních souborů sice už byly pár let na trhu, ale teprve iPod představený v roce 2001 je považován za milník, který přesvědčil posluchače, že je čas odhodit osobní CD přehrávače.

V čem byl jiný? Do 32–128MB elektronické paměti konkurenčních přehrávačů se tehdy vešlo sotva jedno album a takzvané „jukeboxy“ s kapacitou v řádku gigabajtů byly buď nepříjemně velké, protože používaly standardní 2,5" notebookové pevné disky, nebo ukrutně drahé, protože byly osazeny miniaturními úložišti Microdrive od IBM. Oproti tomu iPod využil disky menšího 1,8" formátu, který nedlouho předtím představila Toshiba. Výsledný přehrávač se nabízel za hodně atraktivní cenu. V propagaci společnost zdůrazňovala možnost uložení až tisíce skladeb v CD kvalitě (což u souborů s datovým tokem 128 kbit/s sice nebyla pravda nikdy, ale tvrdil to leckdo), a protože se k počítači Mac připojoval skrz rozhraní FireWire, byl přenos skladeb bleskově rychlý. Kdo měl tehdy třeba přehrávač Thomson Lyra s přenosem souborů přes paralelní port (zaplnit 128MB kartu trvalo desítky minut), pro toho byly přenosy v řádech desítek sekund z kategorie zázrak.

Na snímku vidíte první generaci přenosného hudebního přehrávače iPod s 5 GB pevným diskem (1 000 písniček v kapse, jak zněla dobová reklama), který ve spolupráci s iTunes položil cestu legální masové digitální distribuci hudby.

Co znamenalo spuštění placeného stahování hudebních souborů o dva roky později, představení chytrého telefonu iPhone v roce 2007 a tabletu iPad o tři roky později a Apple Watch v roce 2014 asi nemusíme připomínat. Snad jen to, že i tyto kategorie produktů na trhu byly i dříve, ale Apple vždy dodal „to něco“, co ze skomírající kategorie udělalo prodejní hit. I když někdy si pomohl trochu „na sílu“, jako když souběžně se sedmou generací iPhonů uvedl zcela bezdrátová sluchátka AirPods, a aby někoho náhodou nenapadlo, že bude dál poslouchat na sluchátka připojená kabelem, tak příslušný konektor z telefonu odstranil.

Když vynechám AV/VR headset Apple Vision Pro, který sice představuje naprostou technologickou špičku, ale k reálnému uvedení na trh (a nalezení smysluplných uplatnění) mu ještě několik let nejspíš chybí, tak poslední představení na Apple Eventu, pro které bych se označení revoluční nestyděl použít, je pak podle mého názoru procesor M1 v roce 2020. Apple se totiž rozhodl ke kroku, který si ve světe Windows PC nelze příliš představit – udělal tlustou čáru za procesory s architekturou x86, které mu dodával Intel, a přešel na konkurenční platformu ARM.

Čip si vyvinul přímo Apple a nechává si jej vyrábět v továrnách TSMC. Společnost tak musela udělat i čáru za aktuálním operačním systémem a aplikacemi – vše muselo být přepsáno a optimalizováno tak, aby to na novém čipu spolehlivě fungovalo. Výsledkem je čip (potažmo systém), který umí nabídnout fantastický špičkový výkon, skvělou výdrž provozu z akumulátoru a vedle výpočetní a grafické části má integrován Neural Engine pro práci s umělou inteligencí – a v aplikacích toho skutečně využívá.

Ano, to byla představení, u kterých se tleskalo i doma u monitorů.

Jenže naprostá většina Apple Eventů takovéto revoluční oznámení nepřináší – není to chyba, je to prostě fakt. Jenže lidé (a proto i média a influenceři) se často chovají, jako kdyby „i tentokrát“ mělo k uvedení revolučního produktu dojít. S blížícím se eventem se spekuluje o novinkách, zkoumají se indicie uniklé od výrobců příslušenství a grafici popouští uzdu představivosti a fantazírují, jak by měl další produkt vypadat. A když pak na pódiu k žádné revoluci nedojde, tak už v podstatě nezbývá než se tvářit, že k ní vlastně tak trochu došlo. Lidé nechtějí střídat těšení za zklamání a média a influenceři zase pošlapat předchozí nasazení. A snad ani nemohou jinak, vždyť vše kolem konferencí Apple čtenáři, diváci a posluchači doslova hltají.

A přitom se ani tentokrát nejednalo o produkty, které by mohly nějak razantně změnit naše fungování. Jsou to prostě evolučně vylepšený telefon a evolučně vylepšené chytré hodinky. Příště to bude třeba trochu vylepšený notebook. Jasně, jsou to skvělé produkty, bezpochyby se budou výborně prodávat, ale jako o milníku se o nich za deset, dvacet let psát nebude.

Evoluce v rouše revolučním

Začněme u hodinek. Nejzajímavější novinkou je nové gesto – dvojité vzájemné klepnutí palce a ukazováku. Nejspíš šikovná věc; nakolik se to osvědčí, uvidíme při testech v reálném provozu. Ale je to zásadní inovace? Vždyť taková gesta prsty uměl ze zápěstí sledovat třeba náramek Myo od Thalmic Labs v roce 2014. A to tehdy detekoval elektrickou aktivitu ve svalech, Apple Watch k tomu využívají senzory (optický senzor tepu, akcelerometr, gyroskop), které již byly v předchozích generacích.

Apple Watch Ultra 2

Vyšší jas displeje? Fajn, ale to je standardní vylepšení. Rychlejší procesor? Jistě, ale víc by nás vlastně překvapil opak. Jiný výběr řemínků? Bereme na vědomí.

U telefonu je to jen o maličko veselejší. Zaujala mě třeba hardwarová podpora raytracingu, což je metoda renderování 3D obrazu, která byla donedávna výsadou špičkového herního hardwaru. Tuto funkci má sice i nový grafický čip Adreno od Qualcommu, který dostanou do vínku telefony s Androidem, ale Apple jeho výkonu evidentně hodně věří, protože již pro iPhony řady Pro domlouvá „áčkové“ herní tituly. Rozdíl mezi telefonem a přenosnou herní konzolí je zas o trochu menší.

Ale co dál? Vyšší rozlišení fotoaparátu? Většina snímků končí na sociálních sítích v prudce komprimované podobě a díváme se na ně na malých displejích – efekt bude pro běžné uživatele minimální. Dynamic Island? Nejspíš milá funkce, ale nic, kvůli čemu bych měnil aparát. Tělo z titanu? O trochu odolnější, o trochu lehčí, proč ne.

Apple iPhone 15

Přechod na USB-C? K tomu byl výrobce poněkud donucen rozhodnutím Evropské komise. A je to dvakrát dobrá zpráva. USB-C porty jsou napříč zařízeními mnohem rozšířenější, takže takový kabel doma (a v batohu, v autě, na chatě…) již stejně máte a nyní s ním dobijete nejen bambilión různých zařízení, ale i iPhone. Jupí. Druhou výhodu – podstatně vyšší přenosovou rychlost – ale zatím využití jen majitelé „Pro“ verze telefonů, jejichž čip podporuje standard USB 3.x. Nižší verze zůstávají u archaického USB 2.0, tedy s parametry jako má Lightning. Nové iPhony zatím nevyužívají ani potenciálu nabíjení vyšším výkonem, zůstávají u 20 W. Majitelé řady příslušenství s konektory Lightning, které s novými iPhony nebudou kompatibilní, to moc nepotěší, ale je to krok správným směrem. Ale inovace? Spíš čekali příliš dlouho. Přitom Apple se na vývoji USB-C standardu podílel a do notebooků jej implementoval mezi prvními.

Kam s kůžemi?

K závěru jen drobný postřeh. Nemálo prostoru věnovali přednášející tématu udržitelnosti a uhlíkové neutrality. Pokud smysluplně vzrostou podíly recyklovaných materiálů – bezva, pokud z balení vymizí plasty – zaplať pánbůh, pokud Apple i jeho dodavatelé a subdodavatelé přejdou na elektřinu z obnovitelných zdrojů – skvělé. Pokud Apple zvolí dopravu s menší uhlíkovou stopou – tleskám.

Ale slavnostní vyřazení koženého pásku k hodinkám z nabídky? To mi přijde spíš úsměvné. Jednak z jedné krávy nastříháte pásků pro regiment a jednak stále platí, že nejekologičtější je zvíře využít od čumáku po ocas – a kůže jsou do jisté míry vedlejším produktem při produkci masa. Vzhledem k poměrně stabilní produkci hovězího masa a naopak stále většího množství průmyslových odvětví (včetně třeba automotive) zříkajících se přírodní kůže můžeme v dohledné době řešit otázku „kam s nimi?“.

Řemínky z recyklovaných plastů

Ve světle úporně proklamované dekarbonizace pak vypadá nepatřičně, že Apple pozval nemalé množství influencerů a novinářů z celého světa do své centrály v Cuppertinu – a ti pak s uhlíkovou stopou v zádech na plátně sledovali tu samou předtočenou konferenci jako další desítky milionů lidí na svých obrazovkách. Ale viděli naživo Tima Cooka, a to se počítá.

Tak zase příště

Chytrý telefon iPhone 15 a devátá generace hodinek Apple Watch budou bezesporu patřit mezi absolutní špičku ve svých kategoriích. Ale nepřinesly (a snad ani v tuto chvíli nemohly přinést) nic, co by odpovídalo humbuku, který se kolem jejich představení strhl. Jsou to telefon a hodinky, ne onkofarmaka bez vedlejších účinků.

Půjdete v předvečer prodeje stát frontu na nový iPhone a Apple Watch? celkem hlasů: 20 Ano 15 %(3 hlasů) Ne 75 %(15 hlasů) Podle počasí 10 %(2 hlasů)

Další Apple Event bude nejspíš na přelomu října a listopadu a tradičně by měl být víc zaměřený na počítače Mac.

A máme se na co těšit!

Podle spekulací by měla být představena nová generace procesorů, tentokrát pojmenovaná M3. Očekává se, že bude stejně jako A17Pro v nových iPhonech 15 Pro vyrobena 3nm procesem, což by mělo přinést nemalé zvýšení výkonu při snížení energetické náročnosti. Nové čipy by se měly ukázat přinejmenším v inovovaném iMacu, který zatím stále pohání původní čip M1. A vlaštovky na krajích cuppertinských solárních panelů si prý štebetají, že vedle 24" verze by se mohla letos na podzim představit i verze s 27" nebo dokonce 32" displejem. A to by bylo žůžo.