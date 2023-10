Apple představil „strašidelně rychlé“ počítače, nejvíce vylepšil grafiky

Šero či tma nebylo v době vysílání říjnového Apple eventu jen za okny diváků v USA i Evropě. Netradičně tmavé a temné prostředí panovalo i na obrazovce, po doznění halloweensky laděné znělky s logem Apple stylizovaného do svitu měsíce za temnými mraky nás z potemnělého Apple Parku přivítal Tim Cook, který byl mimo oranžového pásku Apple Watch celý v černém. A i představení všech novinek, jindy ve světlem zalitých prostředích, bylo tentokrát stylizováno do tmavých nočních barev.

Proč? Protože v nabídce společnosti přibyl černý MacBook Pro, který byl totiž zatím nejtemněji v Midnight Gray (půlnoční šedá), ale úplně černý kabát dostal poprvé. Na rozdíl o Mac Book a MacBook Air, které již v nejtmavší možné variantě byly.

Nové procesory M3, největší skok je u grafiky

Jinak byla půlhodinová konference skoro bez překvapení. Ačkoli společnost poprvé představila tři verze nových čipů najednou. Vedle očekávaného procesoru M3 se hovořilo i o M3 Pro a M3 Max. Na jarní představení zbyl jen nejvyšší M3 Ultra.

Nové čipy jsou podle očekávání vyráběny 3nm technologií, stejně jako čip A17Pro v nedávno představeném iPhone A15 Pro. Johny Srouji, šéf hardwarové divize Apple, během představení podotkl, že u 3nm technologie jsou tranzistory tak malé, že se jich na plochu řezu lidským vlasem vejdou dva miliony.

Tim Cook v potemělém Apple Park, 30.10. 2023. Johny Srouji při představení procesorů Apple M3.

Největší mezigenerační skok je podle Sroujiho v grafické části procesoru, která používá novou architekturu a dostala řadu nových funkcí. Zejména je to Dynamic Caching, který má zefektivnit využívání videopaměti a proto umožní lépe využít výkonu všech grafických jader. Grafická část tedy není jen fyzicky výkonnější, ale má aplikacím umožnit tento výkon lépe využít k reálné práci.

Další novinkou u grafické části je hardwarově akcelerovaný Mesh Shading pro efektivní geometrické zpracování objektů při jejich vykreslování. Tato funkce je u herních grafik k dispozici již několik let, ale u procesorů Apple Silicon je poprvé. A ve stejném duchu poprvé přibyla hardwarová podpora vykreslovací metody RayTracing. Pro uživatele to znamená nejen výrazný nárůst grafického výkonu, ale také technicky (vizuálně) mnohem lepší výsledek.

Parametry nových čipů Apple Silicon třetí generace.

Výpočetní výkon výkonných vláken má být zhruba o 15 procent vyšší než u M2, v případě úsporných jader je nárůst výkonu až padesátiprocentní. Zajímavým znázorněním úspornosti procesoru bylo konstatování, že pokud M3 zatížíte stejnou výpočetní úlohou jako M1, zvládne to s poloviční spotřebou energie. M3 má podle Apple podobný výkon jako „dvanáctijádrový x86 procesor pro notebooky“, ale při čtvrtinové spotřebě energie, u grafických úloh pak pětinové spotřebě energie. Připomínáme, vše jsou oficiální čísla Apple, která později ověříme při recenzi.

M3 M3 Pro M3 Max počet výpočetních jader 8 12 16 počet grafických jader 10 18 40 velikost jednotné paměti až 24 GB až 36 GB až 128 GB

Do seznamu kodeků s hardwarovou podporou dekódování přibyl vedle H.264, HEVC, ProRes a ProRes Raw ještě AV1, což je důležité pro úspornější přehrávání videa mnoha streamovacích služeb.

Nový MacBook Pro

„Nový MacBook Pro je strašidelně rychlý,“ navázala na motto celého eventu Kate Bergeronová, šéfka vývoje hardwaru. K dostání bude se všemi verzemi představených procesorů M3.

Základní 14" model MacBook Pro dostal základní procesor M3. Pro možnost trvalého zatížení systému je vybaven aktivním chlazením (na rozdíl od MacBook Air). Podle Apple je při práci s obrazem o čtyřicet procent rychlejší, než 13" MacBook Pro s procesorem M2.

14" a 16" MacBook Pro můžete mít i s procesorem M3 Pro. Opět srovnání – 16" novinka má být ve zpracování obrazu o dvacet procent rychlejší, než 16" model s čipem M2. Podporují připojení dvou externích monitorů s vysokým rozlišení.

Apple u notebooku MacBook Pro vylepšil chlazení

16" MacBook Pro bude v nabídce i s čipem M3 Max. Při renderování grafiky v Cinema4D má být dvakrát rychlejší, než je stejný model s M2 Max. Při zpracování videa v ultravysokém rozlišení se může opřít rovnou o dvě hardwarové jednotky pro zpracování ProRes kódování. A můžete jej mít i se 128 GB unifikované paměti. Můžete k němu připojit až čtyři monitory s vysokým rozlišením.

Všechny MacBook Pro pro nabídnou stejný výkon při běhu na akumulátor i ze síťového adaptéru. Akumulátor má vydržet až 22 hodin blíže neupřesněného provozu. Uživatele potěší XDR Retina displeji s vysokým trvalým jasem 1 000 nitů (1 600 nitů ve špičce) a podporou HDR. SDR obsah je zobrazován s jasem až 600 nitů, což umožní příjemnou práci i v méně světelně příznivých podmínkách. Šest vestavěnými reproduktory pro důstojný zvuk i bez sluchátek či externích reprosoustav.

Schopnosti nového MacBook Pro představeného v roce 2023.

Modely s procesory M3 Pro a M3 Max budou k dispozici v oné anoncované černé barvě Space Black. Speciální povrchová úprava má omezit ulpívání otisků prstů.

A jaké jsou české ceny?

Základní MacBook Pro 14" s M3, 8 GB paměti a 512GB SSD diskem bude za 49 990 Kč. Minimální konfigurace 14" MacBook pro s čipem M3 Pro má 18 GB univerzální paměti a 512 GB SSD a stojí 59 990 Kč. Základní 16" má už rovnou M3 Pro, 18 GB unifikované paměti a 512 GB SSD a stojí 74 990 Kč. A základní konfigurace 16" MacBook pro s M3 Max, 36 GB paměti a 1TB SDD je za 104 990 Kč

24" iMac dostává rovnou čip M3

Podle Applu je to nejprodávanější all-in-one počítač na světě. Předchozí upgrade na M2 se mu vyhnul, takže mezigeneračně přechází z M1 rovnou na M3, což by mělo zdvojnásobit jeho celkový výkon a také jej více otevřít pro hraní her. Supertenký design a sedm barevných variant zůstává.

Retina displej má rozlišení 4,5k, takže nahrazuje 4 i 5k předchozí varianty. Jeho součástí je 1080p kamera, šest reproduktorů a možností prostorového zvuku a kvalitní mikrofony pro videokonference.

Schopnosti a výbava nového all-in-one počítače Apple iMac

Všechny konfigurace iMac mají základní procesor M3, přičemž základ s 8 GB unifikované paměti a 256 SSD stojí 39 990 Kč. Nejvyšší model má navíc disk s 512 GB, dva porty USB 3, Gigabitový ethernet a Magic Keyboard s Touch ID, který přijde na 51 990 Kč.