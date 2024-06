Apple u AI sází na integraci a bezpečnost. Brýle vytáhnou foto do prostoru

Při červnové výroční konferenci společnost Apple potvrdil, že i když v nasazování nových technologií není první, dokáže je velice dobře integrovat do svého ekosystému. Stejné je to i v případě generativní umělé inteligence, o níž se zatím u Applu zase tolik nemluvilo.

Nyní na WWDC, což je každoroční vývojářská konference Applu, firma ukázala projekt Apple Intelligence, což je souhrnný název pro nasazení umělé inteligence v různých disciplínách napříč operačními systémy a zařízeními.

Sama firma o novince mluví jako o propojení síly generativních modelů s osobním kontextem. A to vše s důrazem na soukromí a bezpečnost. Apple systém označuje jako Private Cloud Compute. Smyslem je maximum úloh odbavit lokálně za pomoci jazykových modelů (cca 3 miliardy parametrů) v zařízení a jen na ty složitější si zavolat na pomoc cloudové služby.

Zařízení poté řeší, jestli se požadavek pošle na cloudové servery, nebo jestli ho lze vyřídit lokálně. I cloud by ale měl být zabezpečen a neukládat uživatelská data a zároveň nevyužívá k trénování velkých modelů, které běží na serverech, soukromá data uživatelů. Lokální funkce Apple Intelligence je však dostupná výhradně na zařízeních s čipem A17 Pro, tedy na iPhonech 15 Pro a Pro Max, u iPadů a počítačů je třeba mít Apple Silicon, tedy čip řady M.

Samotné nasazení generativní AI se také promítlo do nově představených operačních systémů. Generování textů, obrázků a všechny další schopnosti, na které jsme si s příchodem jazykových modelů zvykli, tak nejdeme i v rámci různých aplikací a programů Applu.

Možná největší pozornost si vysloužila integrace do osobní asistentky Siri, která zvládne komunikovat textově a to včetně textového vstupu. Firma uvádí, že díky přístupu k tomu, co je aktuálně zobrazeno na displeji, rozumí systém obsahu na uživatelově zařízení a dokáže s ním interagovat. „Pokud uživatel například obdrží od kamaráda do aplikace Zprávy textovku s jeho novou adresou, může jednoduše říct: přidej adresu k jeho kontaktu,“ popisuje jednu z možností Apple.

Některé z možných dotazů pro novou Siri

Podobně jako Copilot od Microsoftu umí i Siri poradit třeba s nastavením zařízení nebo prací s aplikací. A samozřejmě funguje jako mnohem, mnohem inteligentnější asistent v porovnání s přechozí verzí, který pomůže s plánováním, řešením některých úkolů a spoustou dalších věcí. To i díky tomu, že díky generativní AI vnímá souvislosti mezi jednotlivými požadavky. Uživatel může využít i služeb ChatGPT. Systém se před připojením a předáním jakýchkoliv dat chatbotu od OpenAI nejprve uživatelů zeptá, zde je má s tímto systémem sdílet a poté přímo sdělí výsledky.

„Díky vestavěným nástrojům pro ochranu soukromí při využívání ChatGPT jsou uživatelské IP adresy skryté a OpenAI neuchovává data uživatelů. Na uživatele, kteří si propojí svůj ChatGPT účet, se vztahují pravidla pro ochranu osobních údajů od ChatGPT,“ vysvětlují nastavení komunikace se systémy OpenAI lidé z Applu.

Řada AI funkcí však není omezena na jednotlivé aplikace, ale lze je využít napříč. Patří sem Apple Writing Tools, což je nástroj sloužící ke generování textového výstupu v aplikacích a programech, kde nějakým způsobem pracuje s textem, ať je to v e-mailu, poznámkách nebo textovém editoru. Při vyvolání funkce ReWrite lze vybrat různé verze textu, včetně tónu jeho vyznění. Funkce Summarize dokáže shrnout vybrané části textu ve formě přehledného odstavce, odrážek, tabulky nebo seznamu.

V Poznámkách systém dokáže přepsat zvukovou nahrávku, stejně tak umí přepisovat i hovory, přičemž při zahájení nahrávání hovoru se účastníkům dostane upozornění. Poznámky lze nově využít i k řešení matematických rovnic přímo v jednotlivých poznámkách.

Nová Kalkulačka umožní na iPadech s iPadOS 18 lépe řešit matematické výrazy s pomocí Apple Pencil

S matematickými úlohami si poradí i iPadOS 18, který přináší novou aplikaci Kalkulačka s funkcí Math Notes, která při napsání matematických výrazů perem či za pomoci klávesnice okamžitě ukáže řešení napsané, nevíc využívá simulaci vlastního písma uživatele. Stejně tak dokáže systém při využití funkce Smart Script zachovat jedinečnou podobu uživatelova rukopisu, když třeba přepisuje rychle „naškrábné“ poznámky.

„S Apple Pencil mohou uživatelé snadno přidávat mezery, odstraňovat věty nebo vkládat ručně psaný text, formát odstavce se novému obsahu vždy dokonale přizpůsobí,“ vysvětlují autoři nástroje.

Služba Compose zase umožňuje uživatelům připojit se k obrazovým službám Dall-E. S vizuálním výstupem si poradí i funkce Image Playground, která je určená pro generování spíše veselejších obrázků v kategoriích animace, ilustrace a skica. Pracuje s vlastním difuzním modelem, který si Apple vytrénoval.

Image Playground v aplikaci Zprávy

„V Image Playground si uživatelé mohou vybrat z celé řady konceptů v kategoriích jako například témata, kostýmy, příslušenství a místa. Stačí napsat popis obrázku, vybrat něčí fotku z galerie, přidat ji do obrázku a vybrat ten nejlepší styl,“ popisují tvůrci nové schopnosti.

Nasazení AI se nevyhnulo ani aplikaci Fotky. Slouží zde třeba k vyhledávání snímků, ale také videí, pomocí klasického přirozeného jazyka. U videí se tak uživatel rovnou dostane do bodu, který odpovídá dotazu. Vylepšené Sbírky, automaticky třídí obsah knihovny do užitečných kategorií.

Jak jsme si pomalu zvykli u jiných služeb, i Apple nově umožní ve fotkách odstranit objekty z fotografií pomocí nástroje CleanUp. Ve Vzpomínkách zase mohou uživatelé vytvořit příběh podle zadaného popisu i s doporučením hudebního doprovodu z Apple Music.

Specialitou zařízení podporujících nejnovější Apple Pencil je funkce Image Wand, která překreslí hrubé náčrty do pěkných obrázků nebo s její pomocí lze nechat automaticky vyplnit prázdná místa na stránce na základě toho, co se nachází kolem obrázku.

Pro doplnění krátkých zpráv nabízí Apple nově funkci Genmoji, která umožní najít správný emotikon nebo si dokonce vytvořit další. K dispozici je i nástroj na animaci textu.

Firma nově nabízí i funkci Priority Messages pro poštovní službu Mail, která jednak udržuje na vrchu důležité zprávy jako jsou letenky a zároveň shrnuje dlouhé maily a nechává je na prvních řádcích zprávy.

S e-mailem pomáhá i nabídka Smart Reply, která generuje rychlé odpovědi a v e-mailu umí rozpoznat otázky a vybídnout tak uživatele k jejich zodpovězení.

Operační systémy pro počítače a tablety

Prakticky všechny výše zmíněné funkce se nějak promítají do všech nových operačních systémů. Některé další však najdeme jen ve vybraných. Nový operační systém pro počítače nese název macOS Sequoia a jako jednu z hlavních funkcí nabízí plné zrcadlení telefonu, který tak lze zcela ovládat přes počítač i když samotný mobilní telefon zůstává pro okolí zamknutý.

Nové verze macOS nese název Sequoia

Nově se také uživatel může spolehnout na jednodušší a rychlejší organizaci oken s nimiž pracuje a s automatickým návrhem, kam okno na ploše umístit.

Nové funkce také dostává prohlížeč Safari, který třeba zaznamená spuštěné video a může jej automaticky přesunout na střed obrazovky, přidá ovládací prvky a k tomu nabídne možnost využít systém obraz v obraze. Praktická Highlights nabízí v prohlížeči uživatelům informace o dané stránce, pokud to dává smysl. Vylepšená Čtečka zjednodušeně zobrazí jednotlivé články a nabídne jejich shrnutí a případě u delších článků pak i obsah.

Praktické je vylepšení videokonferencí, kde je možné uživatelům předem zkontrolovat obsah, který se chystají sdílet.

Vedle již zmíněných novinek v iPadOS 18 se mohou tablety s tímto systémem pochlubit možností přizpůsobení domovské obrazovky, ikon jednotlivých aplikací a ovládacího centra, podobně jako u iOS 18. Ikony aplikací a widgety je nově možné umisťovat kamkoli na domovskou obrazovku a lze také přizpůsobit vzhled ikon a aplikací, přičemž na výběr je tmavá varianta, světlá varianta nebo různé barevné odstíny. Další možností je odstraňovat popisky jednotlivých aplikací a widgetů.

Novinky v iPadOS 18

Brýle od Applu vytáhnou klasické fotky do prostoru

Společnost Apple v pondělí ukázala i novou verzi operačního systému VisionOS 2. Praktického vylepšení se dočkalo ovládání, kdy lze jednoduše jedním gestem vyvolat možnosti nastavení. Nově také přibyla možnost využít k ovládání myš.

Uživatelé, kteří využívají brýle jako další displej ke svému notebooku, nyní budou moci obsah na monitoru notebooku převést do virtuálního prostředí podíváním na obrazovku. V dalších měsících chce firma zvětšit množství plochy, které uživatel vidí.

VisionOS 2 v dalších měsících uvede možnost zvětšit si plochu „vytaženou“ z počítače.

Nově systém dokáže na snímku rozeznat objekty a vytvořit z klasického 2D snímku trojrozměrný. Firma také ukázala novou možnost jak vytvořit přímé 3D přenosy. Bude k tomu možné využít telefony iPhone, které budou v tomto případě pracovat se dvěma zadními snímači najednou. Majitelé fotoaparátů Canon zase budou moci využít speciální objektiv..

Nově bude možné využít pro Apple Vision Pro jako zdroj 3D obrazu i fotoaparáty Canon se speciálním objektivem.

VisionOS 2 také umožní spojit se s další osobou třeba při prohlížení aktuálního snímku, abyste jej mohli společně komentovat.