Mistr vedlejších rolí Krška hrál geniálně alkoholiky a muže zlomených osudů

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Svou uměleckou dráhu Krška zahájil po válce v Ostravě, od roku 1949 pak působil jedenáct sezon v plzeňské činohře, odkud přestoupil do Vinohradského divadla, jemuž zůstal věrný až do své smrti.

Také spolupracoval s filmem, rozhlasem a televizí a v roce 1995 převzal za celoživotní práci cenu Senior Prix. Byl mistrem vedlejších rolí, které si však diváci snadno zapamatovali, a to díky jeho nepřehlédnutelné zavalité postavě a pleši. Geniálně ztvárnil muže zlomených osudů.

Nezapomenutelná je jeho role v seriálu Sanitka, kde si zahrál tatínka Zlaty Adamovské, který bojoval s alkoholismem. V soukromém životě byl však pravým opakem. Ke dvěma vlastním dcerám totiž adoptoval z dětského domova syna.

Krška se narodil ve Starém Lískovci u Brna 18. července 1924 jako Vladimír Doležal. Do patnácti let ho vůbec nenapadlo, že by se mohl stát hercem. Teprve na gymnáziu ho profesor češtiny nasměroval na konzervatoř.

Otec mu prý tehdy chtěl dát pár facek, stejně jako on sám o mnoho let později rozmluvil hereckou profesi své dceři. Zemřel náhle 12. února 1999 ve věku nedožitých 75 let.