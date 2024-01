Nejlevnější cesta, jak se celá rodina dostane k novému počítači Apple

Koncept stolního počítače, u kterého se postupně vystřídá podle potřeby celá rodina, se s poklesem cen notebooků a tabletů postupně poněkud vytratil. I tak mají desktopy v mnoha domácnostech své místo – jednak proto, že snadno nabídnou mnohem větší obrazovku než výše jmenovaní konkurenti, a také proto, že jeden stolní počítač je stále levnější než tři čtyři slušné notebooky.

Stolní počítač už dlouho nemusí být „bedna a monitor“, s výkonem dnešních čipů lze však konstatovat, že pokud nemá jít o počítač na hraní náročných „AAA herních titulů“, můžete dnes směle vybírat z takzvaných all-in-one počítačů, tedy počítačů vestavěných v monitoru. Je to řešení úsporné na prostor i počet propojovacích kabelů.

Vyzkoušeli jsme jedno z těch dražších ztvárnění počítače v monitoru, nový 24" iMac společnosti Apple s čipem M3. Zároveň je to současně i jeden z nejlevnějších způsobů, jak může celá rodina pracovat s novým počítačem Apple s velkým displejem. Jaký nový iMac s procesorem M3 vlastně je?

Na pohled vše při starém

Z hlediska designu se od roku 2020, kdy byl představen první iMac s procesorem Apple Silicon (tj. s čipem M1), prakticky nic nezměnilo. A podle nás je to dobře – je jednoduchý, elegantní a dostupný v celé řadě pastelových barev, takže může v interiéru nenápadně zapadnout, nebo naopak poutavě vyčnívat.

Nezměnila se ani přípojná místa, což je trochu škoda – takto si musíte vystačit se čtveřicí USB-C portů na zadní straně, přičemž dva jsou standardu USB 3 a dva USB 4 / Thunderbolt 3. Pokud potřebujete jiné rozhraní, musíte (dokoupit a) připojit replikátor portů nebo dokovací stanici. Na levé bočné straně je konektor Jack 3,5 mm pro připojení sluchátek/mikrofonu, na externím napájecím adaptéru je ethernetový síťový port. Vzhledem k tomu, že klávesnice, myš a touchpad jsou připojené bezdrátově, tak k počítači může vést jen jeden kabel.

Co nám trochu chybělo, je alespoň jeden USB port na boční stěně, pro rychlé připojení flash paměti nebo externího disku, takto vždy musíte dozadu. U 1080p webkamery v horním rámečku displeje bychom rádi viděli mechanickou krytku – víme že by to porušilo designovou čistotu, nicméně softwarové deaktivaci nemusí každý věřit. A kdybychom si mohl vymýšlet, bezdrátová nabíječka integrovaná do podstavce by byl příjemný doplněk. Tak třeba příště.

Poměrně negativní ohlasy veřejnosti vyvolal fakt, že s procesorem Apple Silicon zatím můžete koupit jen iMac s 24" displejem. Větší 27" variantu s procesorem Intel přestal Apple nabízet v roce 2022 a nic nenasvědčuje tomu, že by se v dohledné době měla v reinkarnované podobě s procesory Apple Silicon vrátit. Pro profesionály, kteří potřebují na prací více prostoru, je to škoda. Pro domácí použití, pokud počítač nevyužíváte i jako televizor, je však 24" celkem fajn velikost. Samozřejmě nechybí možnost připojit jeden externí monitor, nicméně to eleganci instalace trochu naruší.

Jaký je?

Pracuje se na něm výborně. Při běžném provozu je zcela tichý, pouze při vysoké dlouhodobé zátěži se jemně ozve ventilátor aktivního chlazení, ale i tak o něm spíše nebudete vědět, než že by měl šanci nějak obtěžovat.

Skvělá je obrazovka, díky obřímu rozlišení 4480 × 2530 pixelů je obraz perfektně ostrý a není patrna jakákoli struktura displeje. Maximální výrobcem udávaný jas je 500 nitů, což není nijak závratná hodnota, ale zároveň při nastavení maximálního jasu bych během pár chvil slzel, takže sluncem zaplněné místnosti se bát nemusíte.

Velmi slušný je zvuk, ačkoli reproduktory hrají dolů z mřížek směrem ke stolu. Zvuk je výrazný, frekvenčně poměrně bohatý, vokál srozumitelný – koncert nebo akční film bych si raději přehrál přes sluchátka nebo externí reprosoustavy, nicméně pro sledování videí na YouTubu a sociálních sítích nebo pro komunikaci je plně postačující. Solidní je i mikrofon, srozumitelnost zachyceného hlasu je velmi dobrá a podání hlasu celkem přirozené.

Webová kamera s rozlišením 1080p je mimo výtky o chybějící mechanického krytu výborná, obraz je ostrý, prokreslený a dobře si poradí s ne zrovna ideálními světelnými podmínkami. Na streamování pochopitelně najdete lepší kamery, ale na komunikaci je v podstatě bezvadná.

Ve společném balení s počítačem jsme dostali i klávesnici, myš a touchpad. Na klávesnici jsem si poměrně zvykl, i když za svou Logitech MX Keys bych jí rozhodně nevyměnil. Na myš Magic Mouse jsem si však nezvykl, ergonomicky mi nevyhovuje a přiznávám, raději jsem sáhl po Magic Touchpad. Tím že není uprostřed pracovního pole (tedy pod klávesnicí jako u notebooku), ale pod rukou kde vám vyhovuje, se mi s ním pracovalo velmi pohodlně.

A jak je na tom počítač z hlediska výkonu?

Cinebench 2024 – GPU 3 734 Cinebench 2024 – CPU multi core 675 Cinebench 2024 – CPU single core 140 Cinebench R23 – CPU multi core 9 920 Cinebench R23 – CPU single core 1 899 Geekbench 6.2 – CPU multi core 11 983 Geekbench 6.2 – CPU single core 3 176 Geekbench 5 – CPU multi core 10 761 Geekbench 5 – CPU single core 2 354 Blackmagicdesign Disk Speed Test – zápis 3 277 MB/s Blackmagicdesign Disk Speed Test – čtení 3 014 MB/s

Podle očekávání velmi dobře. Reakce systému i aplikací jsou svižné, dá se říci že nic není problém a platí to i v případě, že na amatérštější bázi pracujete s grafikou, fotkami a videem.

Závěr

Mimo pár výše uvedených výjimek je iMac s procesorem M3 výborným stolním počítačem. Základní verzi s procesorem s osmi grafickými jádry, s 8GB unifikované paměti a 256 GB úložištěm pořídíte za 39 990 Kč. To je varianta, na kterou jsme mysleli, když jsme psali úvod – za tyto peníze tři nebo čtyři MacBooky nepořídíte. Horší je, že varianta, která nám z evropské centrály dorazila na test, je v příplatkové konfiguraci a 10 grafickými jádry, 24 GB operační paměti a 2 TB úložištěm. Pro domácí použití je to trochu „overkill“ a výrobce za něj chce 69 990 Kč.