Apple možná vybaví svá sluchátka kamerkami. Na ušní selfies ale nebudou

Populární sluchátka AirPods se možná v budoucnu dočkají celkem zásadní novinky, tvrdí přední analytik Ming-Chi Kuo. Ve sluchátkách by se totiž někdy okolo roku 2026 mohly objevit zabudované kamerky. Na focení selfies uvnitř uší však nebudou, místo toho budou využívat infračerveného snímání k určení pohybu hlavy a objektů okolo ní. To má třeba zlepšit ovládání ale také i vylepšit zvukový projev.

Infračervené kamerky ve sluchátkách by měly obzvlášť vylepšit uživatelský zážitek při používání ve spojení s brýlemi pro virtuální realitu Apple Vision Pro. Sluchátka by měla být schopna lépe vnímat prostor okolo nich a nabídnout tak přesnější prostorový zvuk. A ještě lépe by to pak fungovalo v případě, kdybyste právě sledovali prostorové video v brýlích Vision Pro, tvrdí Kuo.

Novinka by ovšem nebyla zaměřena jen na majitele nové virtuální reality. Praktičtějším využitím pro širší okruh zákazníků by mohlo pak být například to, že kamerky by sledovaly pohyb vašich rukou a mohly by tak rozpoznávat gesta, které by odpovídala různým povelům. Ovládat hlasitost, přeskakovat v albu mezi jednotlivými skladbami byste tak mohli mávnutím ruky, bez nutnosti sahat přímo na samotné sluchátko nebo vyndávat mobil z kapsy.

Apple má ohledně ovládání zařízení gesty pohybu rukou již několik patentů. Podobnou věc koneckonců už využívají majitelé nejnovějších hodinek Apple Watch, které také lze částečně ovládat pomocí speciálního gesta rukou bez přímé interakce s displejem hodinek. Zde to však nezařizuje infračervená kamerka, ale spolupráce akcelerometru a gyroskopu se strojovým učením.

Podle Kua je již v plánu začít v továrnách Foxconnu vyrábět takové infračervené senzory uzpůsobené pro použité ve sluchátkách. Výrobce by měl být schopný ročně vyprodukovat asi 18 až 20 milionů senzorů. Ty by pak odhadem za dva roky zamířily do nových sluchátek.