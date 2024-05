Nejzajímavější sluchátka na trhu? Novinka Sonosu je první svého druhu

„Proboha proč?“ koulel jsem očima, když se definitivně potvrdily spekulace a na přísně embargovaném setkání v centru Prahy nám zástupci Sonosu ukázali nový produkt – náhlavní bezdrátová sluchátka nazvaná Ace. Čím víc jsem se o hotovém produktu dozvídal a jakmile jsem ho vyzkoušel, už jsem si otázku „proč“ nekladl. Na trhu totiž druhá taková nejsou.

Abych vysvětlil tu úvodní skepsi: v uplynulých letech se do produkce sluchátek s trochou nadsázky pustil každý, kdo kolem výroby elektroniky jenom prošel, a vedle tradičních výrobců je tak do portfolia zařadili snad všichni výrobci spotřební elektroniky, dřív úzce specializovaní výrobci reprosoustav a v neposlední řadě mnoho mladých startupů a spin-offů. A mnohým to jde velmi dobře – pokud na trhu něco nechybí, je to velký výběr více či méně povedených sluchátek.

A teď do této hromady přidal Sonos další model – svůj první. Přitom je to firma, která v podstatě vytvořila kategorii perfektně synchronizovaného multiroomového ozvučení a její za dvacet let vyladěný ekosystém domácích a přenosných reprosoustav a soundbarů patří k tomu nejlepšímu v odpovídajících produktových kategoriích. Úkrok směrem ke sluchátkům tak na první pohled nedával příliš smysl.

Do detailu promyšlené

Nejprv základy. Sonos Ace jsou supraaurrální náhlavní sluchátka s temenním hlavovým mostem. To znamená, že náušníky sedí na ušních boltcích a propojující most obepíná lebku přes její vrchní část. Náušníky jsou z měkké paměťové pěny potažené „veganskou“ kůží, ze stejných materiálů je i spodní část hlavového mostu, přičemž na bocích je použita tužší pěna a nahoře měkčí – aby sluchátka dobře seděla a zároveň byla pohodlná i po mnoha hodinách poslechu. To zatím nemůžeme potvrdit, měli jsme je na hlavě jen chvíli, ale působila na nás velmi lehce a mimořádně pohodlně.

Jejich vývoj trval tři roky a pamatováno bylo i na běžně opomíjené detaily. Náušníky jsou odnímatelné, aby je bylo možné v případě poškození snadno vyměnit. Na místě drží na magnetech, takže bude stačit odklapnout staré a naklapnout nové. Aby se nikomu nemohlo podařit je nasadit opačně (jsou asymetrické), magnety na levé a pravé straně mají opačně polaritu a nevhodný náušník je tak od sluchátka odpuzen.

Vnitřní síťky náušníků, které kryjí prostor se 40mm měničem a mikrofony pro zpětnou vazbu systému elektromického potlačení okolního hluku, jsou barevně odlišeny, aby uživatel nemusel přemýšlet, které sluchátko je pravé a které levé. Další nápovědou je, že logo výrobce je pouze na pravém sluchátku a multifunkční ovladač byste měli ovládat palcem pravé ruky – velmi intuitivní.

Netradičním prvkem je integrace kloubů spojujících hlavový most a jednotlivá sluchátka (dávají jim mírnou volnost pohybu a možnost je otočit pro snadné umístění do transportního poudra) do vnitřního prostoru mušlí. Podle výrobce proto, aby se do nich nechytaly při manipulaci vlasy. To je něco, co mě, s třímilimetrovým sestřihem, netrápí, ale dovedu si představit, že to může být nepříjemné. Podobně je kloub řešen na AirPods Max.

Na sluchátkách najdete tři ovladače, tím multifunkčním pod palcem uřídíte posuny do stran hlasitost, stiskem spustíte/stastavíte reprodukci nebo přijmete hovor, dvojstiskem posunete na další skladbu… prostě klasické základní věci. Druhé tlačítko přepíná mezi příposlechem z okolí a potlačením okolního hluku (ANC), třetí tlačítko slouží pro zapnutí/vypnutí sluchátek a spuštění Bluetooth párování. V rámci multipoint lze připojit dvě zařízení současně. Pro přenos hudebních dat se využívají kodeky AAC a AptX až do úrovně Lossless.

Sluchátka by měla na jedno nabití vydržet třicet hodin reprodukce včetně ANC, přičemž první tři minuty nabíjení (u vybitých sluchátek) stačí na tři hodiny poslechu. Využít můžete i kabelové připojení z konektoru jack 3,5 mm.

Čímž se dostáváme k jedné zcela unikátní vlastnosti.