Nejtěžší dělostřelecká baterie bojující proti invazi měla kanony z Plzně

Na obranu své říše před spojeneckým vyloděním vedeným z Velké Británie nařídil zločinec Hitler postavit tzv. Atlantický val. Jednalo se o soubor opevnění a pasivních překážek na pobřeží Atlantiku a na některých ostrovech. S výstavbou se začalo především na potenciálně exponovaných místech, ale v plánované konečné podobě se mělo toto dílo táhnout od pobřežního města Hendaye při hranici se Španělskem až po severní výspu Norska.

Když potom přišel Den D, tak se ukázalo, že Atlantický val zkrátka neměl šanci invazi odrazit, případně alespoň zastavit invazní síly na plážích. Je pravda, že v místech, kde k invazi došlo, nebyl dokončený a ani nejsilnější (myšleno především ve smyslu síly dělostřelecké výzbroje). Ostatně i to hrálo při výběru místa invaze velkou roli, kdy bylo diskvalifikováno pobřeží departementu Pas-de-Calais, kde je Kanál nejužší, ale právě proto tam taky Němci vybudovali velice silnou obranu.

Stěžejními prvky Atlantického valu byly dělostřelecké baterie. V hrubé kvantifikaci mluvíme minimálně o šesti stech bateriích s děly ráží 105 mm až 406 mm (resp. podle německého značení 10,5 cm až 40,6 cm; ale i československá meziválečná armáda udávala ráži kanonů a příbuzných zbraní v centimetrech) a dvě stě padesáti bateriích s děly ráží 75 mm až 90 mm, včetně děl protiletadlových.

Jeden ze tří 40,6cm kanonů baterie Lindemann nedaleko města Calais. Byla to nejmohutnější dělostřelecká baterie Atlantického valu na francouzském pobřeží.

Jen pro zajímavost uveďme, že nejtěžší děla, ráže 40,6 cm měla na francouzském pobřeží pouze jedna baterie, a to v počtu třech kusů. Baterie nesla jméno Lindemann (po kapitánovi potopené bitevní lodě Bismarck) a nacházela se asi devět kilometrů na západ od města Calais, tedy v místě, které – jak už víme – spojenci pro invazi vyloučili. Baterie Lindemann se tedy nemohla neúčastnit bojů proti invazním silám, ale do roku 1944 vypálila 2 226 střel na přístavní město Dover, případně střílela na proplouvající lodě. Nálety bombardérů na baterii se míjely účinkem, vyřadit z provozu pancéřované dělostřelecké věže usazené v železobetonových kasematách nebylo vůbec jednoduché. Jinak to byla jedna ze čtyř nejtěžších baterií takto obtěžujících celou Doverskou úžinu a jihovýchodní cíp Anglie, dalšími byly baterie Großer Kurfürst (4x 28cm kanon), Todt (4x 38cm kanon) a Friedrich August (3x 30,5cm kanon).

V oblastech souvisejících s realizovaným vyloděním v Normandii napočítáme celkem 29 baterií pobřežního dělostřelectva Atlantického valu. Z nich pouze u čtyř lze v době vylodění mluvit o významném zapojení do bojů. Bojová činnost zbývajících nestála ani za řeč, přičemž u šesti bylo zapojení doslova nulové.

Věnujme se baterii Crisbecq, zvané také Marcouf, která patřila mezi ty čtyři v protiinvazní obraně nejaktivnější a ze všech devětadvaceti uvažovaných měla děla největší ráže. Konkrétně to byly kanony ráže 21 cm – vyrobené v Plzni.