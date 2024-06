Čínská sonda přistála na odvrácené straně Měsíce, chce odtud přivézt vzorky

Na té straně Měsíce, která je trvale odvrácena od Země, přistála čínská sonda vyslaná na začátku května s cílem odebrat vzorky hornin, oznámila čínská vesmírná agentura CNSA.

Přistávací modul mise Čchang-e 6 podle ní dosedl podle plánu v oblasti South Pole-Aitken v neděli v 6:23 pekingského času (0:23 SELČ). South Pole-Aitken svým průměrem 2 250 kilometrů a hloubkou 12 kilometrů patří k největším impaktním pánvím (vzniklým nárazem jiného tělesa) ve sluneční soustavě.

Záběry palubní kamery z přistání agentury zveřejnila na svých stránkách.

CNSA upřesnila, že v 6:09 hodin 2. června zahájil přistávací modul s Čchang-e 6 sestup se zapnutým hlavním motorem. Během této doby systém prováděl rychlé úpravy polohy a postupně se přibližoval k měsíčnímu povrchu.

Poté pomocí vizuálního autonomního systému detekoval překážky a následně vybral přibližný bezpečné místo přistání na základě informací z kamery pracující ve viditelném světlu.

Záběry Měsíčního povrchu z přistávacího mulusu sondy Čchang-e 6.

Systém se pak vznášel 100 metrů nad touto vybranou oblastí a pořídil přesné záběry měsíčního povrchu pomocí laserového 3D skeneru, aby odhalil případné problémy.

„Po vybrání bodu přistání sonda zahájila pomalý vertikální sestup, a když se chystala dosáhnout měsíčního povrchu, byl vypnut motor a použit tlumicí systém, který zajistil, že celé zařízení dorazil na měsíční povrch bezpečně v režimu volného pádu,“ popisuje poslední fázi přistání agentura.

Sondu vynesla do kosmu raketa Dlouhý pochod 5 z kosmodromu Wen-čchang na jihočínském ostrově Chaj-nan. Start proběhl v 17:27 tamního času (v 11:27 SELČ).

3. května 2024

Mise na odvrácenou stranu jsou náročnější, protože vyžadují styčný satelit pro zachování komunikace. Toto spojení mezi sondou a řídicím střediskem na Zemi zajistí satelit Čchüe-čchiao 2, který Čína vyslala na oběžnou dráhu kolem Měsíce v březnu.

Název Čchüe-čchiao, neboli Stračí most, odkazuje na příběh z čínského folkloru, v němž jednou do roka hejno strak vytvoří most přes Mléčnou dráhu, aby umožnilo setkání dvou rozdělených milenců.

Mise Čchang-e 6 odebere z Měsíce asi dva kilogramy vzorků. Analýza nových vzorků by podle čínských vědců měla poskytnout detailnější informace o historii Měsíce, Země a sluneční soustavy. Může také ukázat rozdíl mezi složením hornin na méně probádané odvrácené straně Měsíce a známější přivrácené straně.

V roce 2020 sonda Čchang-e 5 dopravila na Zemi z přivrácené strany Měsíce 1,731 kilogramů hornin. Nová sonda má téměř stejný design jako Čchang’e 5, jen s některými změnami v užitečném zatížení. Celková hmotnost kosmické lodi je přibližně 8 200 kg.

Na povrchu bude čínská sonda odebírat vzorky za pomoci mechanického ramene a vrtáku, horniny pak poputují zpět na Zemi v modulu, který aktuálně obíhá kolem Měsíce. Modul pro návrat na Zemi by pak měl přistát v poušti na severu Číny 25. června, píše agentura AP.

Chang’e 6 má přistávací a průzkumnou kameru a nese francouzský přístroj Detection of Outgassing RadoN (DORN) a také přístroj Negative Ions at the Lunar Surface (NILS), který je příspěvkem Švédska a Evropském kosmické agentury (ESA). Součástí mise je také laserový retroreflektor (INRRI) z Itálie a cubesat ICUBE-Q z Pákistánu. Je to tak zároveň první pákistánská výprava na oběžnou dráhu Měsíce.

Čínské vesmírné plány

Čína začala se svými plány výzkumu Měsíce již v roce 2007, kdy k této naší přirozené oběžnici dorazila sonda Čchang-e 1. Na přelomu prvního desetiletí pak Čchang-e 2 fotografovala povrch Měsíce.

Snímky posloužily k výběru míst pro přistání dalších čínských družic. První z nich byla Čchang-e 3, které se poprvé od sovětské Luny 24 v roce 1976 podařilo opravdu v pořádku přistát na povrchu Měsíce.

Pak přišla sonda Čchang-e 4, která 3. ledna 2019 jako první lidský výtvor dorazila na odvrácenou stranu Měsíce i s pojízdnou laboratoří Nefritový králík 2 pro analýzu minerálů přímo na místě. Sonda dosedla poblíž jižního pólu Měsíce v kráteru Von Kármán. Pro asijskou velmoc je tak nynější přistání již druhá mise na odvrácené straně Měsíce, kam se zatím žádná jiná země nedostala.

Úspěšné přistání posiluje postavení čínského vesmírného programu v globálním dobývání Měsíce. Několik zemí včetně Spojených států doufá, že budou schopné v nejbližší dekádě využít tamních minerálů na podporu dlouhodobých misí s astronauty a lunárních základen.

Probíhající mise je dalším čínským krokem v rámci přípravy letu, jenž by dopravil na Měsíc lidskou posádku. Tohoto milníku, který mají zatím na kontě jen Spojené státy, chce Peking dosáhnout do roku 2030. Představitel čínské vesmírné agentury pro pilotované lety Lin Si-čchiang v dubnu uvedl, že na tento účel jsou již vyvíjeny a testovány klíčové součásti a také již začal výběr posádky.