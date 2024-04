Skvělý filmový zvuk bez velké instalace. Test nejzajímavějších soundbarů

Soundbary v testu

Na soundbary se lze dívat dvojí optikou. Ta mírně despektivní vychází z toho, že sada šesti, osmi nebo deseti reprosoustav rozmístěných po pokoji a napájená samostatným AV receiverem vytvoří lepší prostorový efekt a využije potenciál práce filmových zvukařů více než jedna soustava položená před televizorem. Proto se na soundbary mnozí dívají skrze prsty.

Ten o mnoho příznivější pohled pak pramení z toho, že tato jedna reprosoustava nejen že nabídne dramaticky lepší zvuk než samotný televizor, ale výsledný zvukový efekt při sledování filmů vás může nadchnout a uspokojit podobně jako komponentní systém. Přičemž se to obejde bez roztahování kabelů po pokoji a vrtání držáků do stěn a stropů. A jak se v testu ukázalo, některé modely zahrají o poznání lépe a přesvědčivěji, než by člověk čekal a než bylo před pár lety reálné. Mnohdy by proto příjemně překvapily i ty výše zmíněné skeptiky.

Která optika vyhraje, to už záleží na možnostech, podmínkách, představách a preferencích každého. My jsme soundbary vyzkoušeli v běžném obýváku, v chytrém televizoru s Android TV (během testu se jich vystřídalo několik – Hisense, TCL, Sony – každý soundbar si zahrál s každým televizorem) jsme přehrávali tituly ze služeb Netflix, Apple TV a Amazon Prime Video. Testovací ukázky jsme poslouchali i z Blu-ray disků přehrávaných v UHD Blu-ray přehrávači Samsung UBD-M8500 a jejich hudební dovednosti zjišťovali s pomocí služeb Tidal a Spotify.

Kritériem při výběru byla tentokrát míra naší zvědavosti. U zařízení Samsung HW-S801 nás zajímalo, jak ten skoro absurdně tenký soundbar vlastně zahraje, u Sony HT-AX7 jsme byli zvědaví, jak bude malý přenosný soundbar s odpojitelnými efektovými soustavami ve skutečnosti fungovat. Bose Smart Ultra Soundbar nás nalákal na možnost rozšíření soundbaru nejen o bezdrátový subwoofer, ale i o bezdrátové zadní efektové reprosoustavy. A v případě Ambeo Mini a Ambeo Plus jsme byli zvědaví, jak se na dostupnějších následovnících původního Ambeo soundbaru – První test v ČR: Sennheiser Ambeo je soundbar z kategorie zázraků – podepsalo významné snížení ceny, a který ze dvou jmenovaných dává u televizoru větší smysl.