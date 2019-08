První test v ČR: Sennheiser Ambeo je soundbar z kategorie zázraků

Některé produkty přicházejí na svět postupně a z pohledu spotřební elektroniky pomalu. Prototyp soundbaru Ambeo jsme slyšeli na veletrhu CES v Las Vegas již před devatenácti měsíci a teprve nyní jej, jako úplně první v České republice, máme možnost otestovat. A jak se v testu ukázalo, na některé věci se vyplatí počkat.



Ambeo dorazilo v jedné úzké dlouhé krabici. A těžké – samotný soundbar váží 18,5 kg. V krabici je sám, na rozdíl od konkurence zde není ani samostatný subwoofer, ani bezdrátové efektové reprosoustavy jako u dříve testovaného Samsungu HW-N950. Vše obstará třinácti reproduktory, z nichž dva míří ke stropu, dva do stran a devět na posluchače.

Jedna bedna na všechno

Soundbar je velký a těžký, s čímž musíte počítat při instalaci. Můžete jej postavit na podložku, například na televizní skříňku, jen musíte počítat s jeho výškou a přizpůsobit umístění televizoru tak, aby soundbar nezakrýval spodní část obrazu. Možná je i montáž na stěnu, umístění konektorů a absence zadních bassreflexů tomu nahrává, ale úchyty si musíte dokoupit zvlášť.

Je to macek. Na šířku má 126,5 cm, na výšku 13,5 a na hloubku 17,1 cm. Váží 18,5 kg.

Pamatovat musíte na to, že dva reproduktory jsou umístěné na vrchní straně a dva hrají do boků, takže jej určitě nemůžete zasunout do nábytkové police. Při instalaci na stěnu by mezi televizorem a Ambeem měl být zachován výškový odstup, na zadní hraně je totiž mřížka, kudy proudí teplo od mohutných chladičů výkonových zesilovačů – a ty při delším poslechu na vysokou hlasitost hřejí poměrně hodně. Chlazení je však pasivní a zcela bezhlučné, což chválíme.

Konektory jsou umístěny ve spodní části tak, že kabely vedou rovnoběžně se spodní stranou v připraveném prostoru směrem dozadu a je zde dostatek místa jak při postavení na podložku, tak zavěšení na stěnu. Najdete zde tři HDMI vstupy a jeden výstup kombinovaný s eARC, tedy rozšířeným zpětným kanálem – stejným kabelem tak putuje obraz z ostatních vstupů dále do televizoru a zároveň jím může jít zvukový signál z televizoru zpět do soundbaru. My to vyzkoušeli s televizorem Samsung QE65Q85R a zpětný kanál fungoval, ale Dolby Atmos a DTS:X jím neprošly, proto jsme UHD Blu-ray přehrávač Samsung UBD-M8500 připojili přímo do soundbaru a dále vedli jen obraz. Aplikace Netflixu pro Tizen navíc Dolby Atmos nepodporuje, takže jsme jej vyzkoušeli jen z Blu-ray disků.

Šikovně umístěné konektory.

Mezi přípojnými místy dále nejdete optický zvukový vstup, stereofonní linkový vstup a výstup pro aktivní subwoofer, pokud byste se rozhodli podpořit basovou sekci. Nechybí ethernetový port pro připojení k routeru domácí sítě a USB port sloužící jen pro servisní účely. Což nevadí, konektory jsou po instalaci uživatelsky nedostupné. Pro hudbu se předpokládá jako hlavní zdroj přehrávání přes Chromecast (podporují služby jako Spotify, Tidal a další), DLNA nebo Bluetooth.

Nastavení je jednoduché. Kalibrační mikrofon připojíte do konektoru na čelním panelu soundbaru a postavíte na nejčastější místo posluchače, typicky doprostřed gauče. Mikrofon je na vysoké výklopné nožce a podstavci, proto jej nemusíte ničím podkládat a je ve správné poslechové výšce.



Kavalérie reproduktorů Sennheiser Ambeo, vrchní dvojice je pod kovovou mřížkou.

Spustíte proces kalibrace, ustoupíte na stranu a zhruba minutu počkáte. Reprosoustava zahraje testovací signály, pomocí mikrofonu sejme, jak zní v místnosti, poté je asi dvě minuty zpracovává a je hotovo. Pokud byste měnili dispozici místnosti, posunuli sezení nebo přidali větší kus nábytku, je vhodné kalibraci zopakovat. Nebo pokud byste připojili subwoofer, to pak kalibrace trvá ještě zhruba o půl minuty déle.

Aplikace Smart Control

Z aplikace Smart Control uřídíte vše co z dálkového ovladače a navíc se dostanete k dalšímu podrobnějšímu nastavení, zejména výběru intenzity zpracování zvuku a jemnějšímu doladění ekvalizace. A samozřejmě nastavení systému, včetně wi-fi, aktivaci chromecastu a podobně. Můžete zde aktivovat subwoofer a nastavit úroveň jeho výstupu.

Aplikace má v Google Play nepříliš lichotivé hodnocení, což je dáno zejména občas vypadávajícím spojením se soundbarem – musíte několik sekund čekat na obnovení spojení a pak teprve znovu vidíte nabídku funkcí a nastavení. Někdy šlapala jako hodinky, někdy vypadla dvakrát za minutu. Nějakou příčinnou souvislost jsme však neobjevili. Škoda.



Zvuk

Pokud máte, jako do jisté míry i já, předsudky vůči virtuálnímu vytváření prostorového zvuku, tak na ně u Ambea můžete zapomenout. To, co předvádí, je totiž jen těžko uvěřitelné.

Zvukové pole je rozprostřeno po poslechovém prostoru přirozeně všude okolo. Soundtrack i ruchy slyšíte vedle sebe, za sebou, nad sebou. Zcela konkrétně a adresně. Při bitce v hustém dešti ve filmu John Vick máte pocit, že vám moknou záda, déšť přichází seshora a je všude okolo. Výstřely proříznou zvuk s vysokou dynamikou a tříštění skla zní přesně tak ostře, jak má. Vokál, ač je zde (tak to zvukaři udělali) utopený v ruchu deště, je stále perfektně srozumitelný a neunikne vám ani slovo.

V mé oblíbené Dolby Atmos scéně z filmu Unbroaken vás perfektně obklopí hlomoz a hluk letadla, rachot motorů přichází zcela konkrétně z míst, kde v pokoji nic není, všechny ruchy jsou přesně vykreslené. Výbuchy střel protiletecké obrany detonují všude okolo, s velkou razancí, dynamikou, ostře vykreslené. Letadla prolétávají ze všech stran a zvuk vás strašně rychle vtáhne do děje, při vysoké hlasitosti mohou znít dopady střel na trup letadla a blízká střelba kulometu až nepříjemně, přesto perfektně a srozumitelně slyšíte dialogy. V reprodukci je pořádek, nic se neslévá a nezahlcuje, i v tom největším rachotu je zřejmé, že má Ambeo vše pod kontrolou. Objem, hloubka a razance podání basů je vzhledem k absenci sbwooferu až překvapující. Ve velké místnosti a samostatně stojícím domku, kde nebudete rušit sousedy, můžete připojit subwoofer (dle svého výběru). I samotné Ambeo však dokáže rozechvět vzduch, že nábytek zarezonuje.

King Kong v konkurenčním formátu DTS:X nadchne ve scéně s prchajícími dinosaury, jejich obří tlapy dopadají všude kolem a divák je ve středu vřavy podobně jako aktéři.

Prostorový zvuk perfektně funguje i v klidných scénách a nižších poslechových hlasitostech. Zvuk přirozeně zaplní místnost a doplňuje obraz. Fajn je, že u Dolby Digital či DTS se nesnaží vymýšlet horní efekty, ale hraje 5.1.

Soundbar si výborně poradil i s tak složitým materiálem, jako je Blu-ray s koncertem Davida Gilmoura Live in Pompeii. Výborně vykreslený hlas se neplete s kytarovými vyhrávkami, s bicími si poklepáváte nohou a kopák cítíte v sedačce, reprodukce má šťávu, rytmus, dravost. Background vokály se neslévají, slyšíte je zvlášť. Kytary mají přesně tu správnou dávku řezavosti a zároveň plnosti, kterou máme u Pink Floydů rádi. Příjemný neinvazivní prostor má i prostorový mix ve formátu DTS Master Audio, se kterým si Ambeo dobře poradilo. Skvělá dynamika a pevné basy nijak nevadnou ani při vysoké hlasitosti (nastavení 40/50). Skvělé.



Ideální je samozřejmě umístění soundbaru do prostoru symetricky, aby měl k bočním stěnám stejně daleko. I v kompromisním asymetrickém umístění však odvádí skvělou práci, klesne trochu hloubka prostoru za posluchačem, ale naprostá většina vyřčených hodnocení stále platí.

Umístit tlačítka řízení hlasitosti do sousedství identických tlačítek pro připínání vstupů je nešťastné, pletou se.

Ačkoli je soundbar určen především pro poslech filmového a televizního zvuku, pravděpodobně v obýváku zastane i roli sestavy pro poslech stereofonní hudby. A hraje velmi dobře, živě, dynamicky, důrazně, s příjemně širokou stereobází, výrazným a plným vokálem. Ale vše zní trochu jinak, než jsme zvyklí. Víc plně, jakoby zahuštěně, tóny mají větší tělo a objem, než je přirozené... Zní to příjemně a poutavě, ale ne věrně. Pokud neočekáváte, že budete se sklenkou vína soustředěně vychutnávat audiofilní nahrávky, tak to však vadit nebude. A chtít dělat něco takového na soundbaru by bylo bláhové.

V aplikaci si můžete vybrat tři stupně intenzity zpracování Ambeo, roztahuje se šířka scény, u filmů nám nejlépe vyhovovala prostřední, u muziky nižší. Potěšilo nás, že se u stereofonních materiálů nesnaží vyrábět umělý prostor, ale rozšiřuje šířku (de facto stereobázi), takže zvuk přichází z většího prostoru, než zabírá soundbar, ale není poškozován pokusy o umělý prostor.

Spolupráci s externím subwooferem jsme vyzkoušeli s ELAC SUB 2080D. Hned po zapojení kabelu se aktivovala výhybka v soundbaru a jeho reproduktory přestaly hrát hloubky – ty šly signálovým výstupem do subwooferu. Basy mohutnější a hlubší, exploze mají větší říz a střely razanci, ale zde už se bavíme o poslechu způsobem, při kterém na vás sousedi v činžáku brzy zavolají policii. A nutno taky připočíst, že tento subwoofer stál v době uvedení polovinu toho, co celý soundbar. Překvapivě jsme museli přiopravit nastavení hlasitosti výstupu, protože bylo basů až příliš (a subwoofer se při hlasitém poslechu dostával na svoji výkonovou hranici).



Závěr

Už dlouho jsem nebyl z ničeho tak nadšený. Je to nejlépe hrající soundbar s prostorovým zvukem na trhu a můžeme směle říci, že o koňskou délku. Způsob, jakým dokáže místnost naplnit prostorovým zvukem se zřetelnou lokalizací a přehlednou scénou, způsob, jakým zahraje basy i bez samostatného velkooběmového subwooferu, nebo jak si poradí i s hlasitou reprodukcí i složitých koncertů, je jednoduše udivující.

Cena 65 000 Kč, se kterou Ambeo Soundbar právě vstupuje na trh, není nízká, ale vzhledem k tomu, co dovede, rozhodně není přehnaná. Nároční milovníci filmů a koncertů, kteří chtějí prostorovou zvukovou reprodukci a nechtějí jí podřídit obývací pokoj a rozvést kabeláž pro devět reprosoustav, aktuálně na trhu nemají lepší volbu.