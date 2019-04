TEST: Nejlepší „instantní“ domácí kino, které jsme zatím slyšeli

Jedním ze strašáků instalací domácího kina je nutnost tažení kabelů k zadním reprosoustavám, v případě kina připraveného na systém Dolby Atmos nebo DTS:X i k horním. Vyzkoušeli jsme soundbar HW-N950 od Samsungu, se kterým starost o kabely odpadá, přitom svým projevem příjemně překvapí i náročnější filmové nadšence.

Část napřímo, část odrazem, část virtuálně

Rozměrný a těžký soundbar je osazen třinácti reproduktory, přičemž dva širokopásmové (každý na jiné straně) najdete na bocích, dva širokopásmové na vrchní straně (jeden vlevo, druhý vpravo) a zbylých devět na čelní straně, přičemž na stranách a uprostřed tvoří tři logické celky v uskupení dvou širokopásmových a jednoho vysokotónového měniče.

Vizualizace principu vytváření virtuálních reprosoustav odrazy. Na snímku chybí zadní reprosoustavy, princip je však stejný.

K této kavalérii jsou bezdrátově připojené dvě zadní efektové reprosoustavy, které na posluchače míří dvojicí širokopásmových měničů, druhá dvojice pak míří v úhlu nahoru. O basy se stará taktéž bezdrátově připojený subwoofer, u kterého vzhledem k nerozebiratelné konstrukci a neprůhledné bočnici můžeme použití jednoho reproduktoru spíše odhadovat. O reprodukci se tak dohromady stará nejspíše osmnáct reproduktorů.

Reproduktory mířící nahoru hrají odrazem od stropu a mají na starost zvuky, které máte slyšet shora. Reproduktory mířící do stran hrají odrazem od okolních stěn či nábytku a jejich účelem je dodat posluchači zvuky směřující z boků. Reproduktory mířící na posluchače pak reprodukují zvuky, které mají k posluchači přicházet zepředu a zezadu, včetně dialogů na obrazovce.

Alfanumerický displej je ukryt v pravém rohu soundbaru pod krycí mříží.

V nastavení si můžete pohrát s hlasitostí jednotlivých kanálů, a to i těch virtuálních, subwoofer má dokonce na dálkovém ovladači vlastní volič hlasitosti. Pohrát si můžete i s ekvalizérem, jak základním basy/výšky, tak podobnějším šestipásmovým. Posledním nastavením je synchronizace s obrazem (při použití zpětného kanálu ARC). A dál nic. Neurčujete velikost místnosti, vzdálenost reprosoustav ani nic dalšího. Je to možná škoda, ale jde o ústupek ve jménu uživatelské jednoduchosti.

Instalace a možnosti

Instalace je jednoduchá. Soundbar umístíte na polici před televizor, nebo jej pověsíte na stěnu pod něj - což lze jen v případě, že máte televizor přímo na stěně a nebude mu tak stínit. Subwoofer umístíte poblíž soundbaru, obě efektové reprosoustavy za místo posluchačů, zapojíte do elektrických zásuvek a stisknete párovací tlačítko na zadních stranách. O chvilku později je vše propojeno.



K párování jen jeden nepříjemný postřeh, pokud zadní repro a subwoofer odpojíte na delší dobu ze zásuvky, někdy je nutné párovací proceduru zopakovat. Což není větší komplikací, ale na instalační rutinu uživatel rád po prvním nastavení zapomene.



Na soundbaru jsou dva HDMI 2.0 vstupy pro připojení například UHD Blu-ray přehrávače a herní konzole a jeden HDMI výstup se zpětným zvukovým kanálem ARC, kterým soundbar spojíte s televizorem.

Přípojná místa soundbaru

Je zde i optický zvukový vstup pro připojení dalších zdrojů zvuku a samozřejmě bezdrátové rozhraní Bluetooth pro připojení chytrého telefonu. Potěší wi-fi, pomocí kterého můžete nejen přehrávat hudbu (Spotify Connect, Deezer, TuneIn Radio) přímo ze serverů poskytovatelů připojení nebo vlastních DLNA serverů, ale i systém ovládat z aplikace Smart Things v chytrém telefonu či pomocí skillu v asistentce Alexa od Amazonu (ten jsme nevyzkoušeli).

Zvuk při reprodukci filmů

Jako první jsem projel všechny filmové ukázky z předváděcího Dolby Atmos Blu-ray disku a v podstatě nebylo nutné zkoušet dál, při reprodukci prostorového zvuku hraje soundbar lépe, než jsme doufali. Výbuchy protiletadlových střel a ostré cinkání nábojů o trup letadla jsou podány s nečekanou dynamikou a razancí, přičemž maximální využitelný výkon významně přesahuje míru, kterou si v bytovém domě můžete vůči sousedům dovolit. Jednotlivé exploze, ruchy i rachot motorů se přitom ozývá z prostoru kolem a z prostoru obrazovky, nikoli z toho dlouhého kvádru s logy Samsungu a Harman/Kardonu před námi.



Základní ovládací prvky jsou na zadní hraně soundbaru, vše ostatní uřídíte dálkovým ovladačem nebo v aplikaci SmarThings pro chytré telefony.

Líbilo se nám i podání deště a pěstního souboje z filmu John Wick, zvuk kapek plní celý pokoj a rány zní opravdu hrozivě. „Magnetická“ scéna z Transformers: Age of Extinction zase prověřila schopnost subwooferu rozvibrovat vzduch v celé místnosti a vytvořit velice mohutné efekty. Pochvalu zaslouží i reprodukce vokálu, kterému je dobře rozumět i v největší vřavě.

Testovací sekvence s šumovým lokalizačním testem jednotlivých kanálů ukázala velmi dobrou lokalizaci předních a zadních a vrchní předních a vrchních zadních kanálů. U vrchních byla lokalizace více rozprostřena do prostoru, ale stále bylo zřejmé, odkud zvuk přichází. U prostředních bočních a prostředních vrchních kanálů hodně záleželo na dispozici místnosti, zda se měl zvuk bočních reproduktorů v soundbaru od čeho dobře odrazit k posluchači. V asymetrických místnostech může být toto trochu oříšek, ale při běžném poslechu to nebyl zásadní problém.

Komponentní a dobře postavené kino může odvést a často i odvede lepší práci, ale vzhledem k tomu, jak málo vzhled a uspořádání obýváku soundbar N950 ovlivní, je výsledek až neuvěřitelný.

Zvuk při reprodukci hudby

Žádné větší zklamání nenastane ani při poslechu hudby. Pokud posloucháte moderní pop, hip-hop a rap, oceníte chování subwooferu, který ve vysoké hlasitosti dokáže přenést i basově exponovanou nahrávku Drake - Nonstop (album Scorpion) tak, že mohutnými basy zaplní celou místnost. Celkově je zvuk jasný, pevný, výrazný a dynamický.

Bluesová a jazzová hudba zní živě, plně. Chybí vyjádření hudebního prostoru, větší prostor mezi nástroji, ale o tom by nás trápilo spíše při hodnocení komponentní sestavy, ne soundbaru. Adekvátní nároky splní bez větších výhrad. Překvapivě slušně zahrál i Dianu Krall - The Girl in the Other Room, zde nám však chyběly lépe prokreslené a výrazněji zahrané nejvyšší metličky. Při vysokých hlasitostech měla mírnou tendenci se trochu zalykat.



Provozní postřehy

První seznámení se soundbarem bylo trochu mrzuté, protože asi po týdnu přestaly po aktualizaci firmwaru fungovat HDMI porty, na předchozí verzi se nešlo vrátit, a tak jsme (a mnozí zahraniční uživatelé také) čekali několik týdnů, až Samsung vydá novou verzi. To bylo zklamání, čekali bychom mnohem rychlejší reakci.

U Spotify Connect nás překvapil, a to doslova, způsob ovládání hlasitosti. Soundbar si totiž pamatuje naposledy použitou hlasitost (bez ohledu na vstup) a dokud ji ovládáte dálkovým ovladačem nebo tlačítky na soundbaru, je vše v pořádku. Jakmile však sáhnete na hlasitost na chytrém telefonu, soundbar převezme informaci o aktuálním nastavení hlasitosti na telefonu, která může být zvolena úplně jinak. A v našem případě byla nastavena hodně vysoko. Což v sobotu v sedm ráno příliš nepotěší a ty, kteří do té doby spali, už vůbec ne.

S cenou 39 990 Kč (leckde o 5 000 Kč méně) jde sice o dražší, avšak zvukově velmi povedený soundbar. Pokud vás láká moderní prostorové zvukové formáty domácího kina a zároveň děsí nutnost instalace většího množství reprosoustav, je Samsung HW-N950 velmi zajímavým řešením.