Skončí v Česku lyžování? Snad se tak extrémní výkyv počasí už neobjeví, říká expert

„Nelze jednoduše říct, že si máme hledat nějakou jinou zábavu a lyžovat, když je jen přírodní sníh. To je to stejné jako hrát hokej, jen když zamrznou rybníky, nebo chodit plavat jenom v létě,“ říká v rozhovoru Knot.

Jak hodnotíte letošní zimní sezonu?

Uplynulou zimu rozhodně nelze hodnotit pozitivně. Byla podprůměrná a dá se to rozdělit na dvě fáze. Prosinec a leden byly ještě velmi slušné. Zimní sezona začala na začátku prosince velkým přídělem sněhu. Pak přišly drobné výkyvy počasí okolo Vánoc a ledna, ale v podstatě když bylo slunečno, tak zájem o české hory byl obrovský. O víkendech střediska praskala ve švech. Takže prosinec a leden vypadaly nadějně a pak bohužel od začátku února, kdy startovaly jarní prázdniny, přišla obleva. A ta s nadsázkou neskončila až do konce zimy. Srážky byly o 60 procent vyšší než normálně a zároveň teplota byla místo obvyklých -0,7, tak +2,4 stupně Celsia, to znamená o tři stupně více. Celou zimu pršelo a nebyly téměř žádné hezké dny, takže tomuto čelit bylo téměř nemožné.