Jak mohou být tak levná? Výborně hrající sluchátka lze koupit „za hubičku“

Není to zase tak dávno, co jsem nad sluchátky do uší – tehdy se jim souhrnně říkalo pecky – ohrnoval nos a nechápal, že z toho někdo dobrovolně poslouchá muziku. O něco později jsem nechápal, jak někdo může poslouchat přes bluetooth sluchátka, to zkreslení bylo nesnesitelné. Poskočme však o pár let intenzivního výzkumu a vývoje dál, do současnosti. V testu máme bezdrátová sluchátka do uší v podstatě za legrační ceny a nevěříme vlastním uším – dají se s radostí poslouchat.

Určitě bychom to negeneralizovali, i dnes se lze setkat se spoustou zvukově mizerných sluchátek. V rámci efektivnosti jsme se nepustili do rozsáhlého oddělování zrna od plev, místo toho jsme do testu pozvali jen novější modely, na které jsme v zahraničních fórech a testech nacházeli chválu a teprve takto předvybranou skupinku podrobili vlastnímu zkoumání. Vybírali jsme v cenovém rozpětí 600–900 Kč a vybrali tyto modely: