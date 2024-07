Zprávu o zvířeti, které se zřítilo do rozbahněné jámy, vykopané zřejmě za účelem usazení jímky, dostali hasiči v sobotu dopoledne na tísňovou linku.

Po příjezdu na místo slezli s pomocí žebříků dolů do jámy, zvíře chytili, znehybnili a následně i se srnkou v náručí vyšplhali zpět na povrch. „Srnka byla po pádu do jámy v pořádku a po záchranné akci sama odběhla do přírody,“ sdělil mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.