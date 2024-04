Proč umělá inteligence lže a proč kvůli ní zhloupneme. Počítačový expert vypráví

Umělá inteligence, takzvané strojové učení a jeho aplikace, se poslední měsíce překotně rozvíjí. Možnosti jsou pro mnohé dosud nepředstavitelné. Stojíme podle vás na prahu obří technologické změny?

Musím s vámi souhlasit. Ale ty změny už tu dávno jsou, jenom akcelerují. Aniž bychom si to uvědomovali, použití různých druhů umělé inteligence nás obklopuje nejenom na internetu, ale třeba i v bankovnictví, v medicíně a v celé řadě dalších oborů. Asi by se to dalo srovnat s tak převratnými změnami v lidských dějinách, jaké přinesla třeba průmyslová revoluce na konci 18. a pak v 19. století. I tehdy se zásadně proměnila celá řada lidských činností a oborů, počínaje zemědělstvím přes výrobu, těžbu surovin až třeba po dopravu a další hospodářské sektory. To byla doba, kdy stroje postupně nahrazovaly lidské svaly, vznikaly manufaktury a podobně. Tahle industrializace s sebou nutně přinesla i společenské změny v sociální oblasti, v demografii, přesunu obyvatel do měst, v dělbě práce a podobně.

Nyní stoprocentně stojíme na hraně podobného dějinného předělu. Akorát tedy už nenahrazujeme svaly, ale pomocí počítačů a takzvaných neuronových sítí, na nichž jsou současné modely umělé inteligence postaveny, tentokrát nahrazujeme lidský mozek a jeho kreativitu. Nabízí se samozřejmě otázka, proč je právě nyní pro tu akceleraci, pro tuto změnu vhodná doba. A jak je možné, že jsme s něčím podobným nepřišli v tak masivním měřítku už o něco dříve.